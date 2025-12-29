“Mi compromiso es siempre con la defensa de Jujuy”

El diputado provincial Rubén Armando Rivarola realizó un balance de su gestión legislativa definido por una postura de firme defensa de los intereses de los jujeños.

En este fin de año, el legislador eligió reflexionar sobre los desafíos pendientes con las Pymes, los trabajadores y, fundamentalmente, con los adultos mayores, quienes han sido los más golpeados por la crisis.

Rivarola describió el ciclo legislativo que finaliza como un año de resistencia frente a las políticas de ajuste impulsadas desde el gobierno nacional, las cuales impactaron directamente en la economía local. En este sentido, recordó que desde su banca pidió en repetidas oportunidades que la variable de ajuste deje de ser, el salario de los trabajadores, los docentes y el personal de salud, sectores que sostienen el funcionamiento del Estado.

Un eje central de su labor durante 2025 fue la protección de la economía local y la generación de empleo. Rivarola reiteró que los beneficios deben ser para empresas que paguen impuestos en la provincia y sean jujeñas: "Eso es lo que debemos priorizar todos los que estamos sentados acá".

El diputado cuestionó duramente a los inversores que traen personal de afuera, trabajan y luego se retiran del territorio: "Se están llevando todo y los empleados son de otras provincias o naciones". En ese sentido, instó a sus pares a terminar con este esquema donde empresas externas se benefician de los recursos jujeños sin dejar un impacto real en el empleo regional.

Sin embargo, el punto más sensible y contundente de su balance estuvo dedicado a la situación de los jubilados. Rivarola calificó de "inadmisible" el abandono que sufren los adultos mayores ante el desmedido encarecimiento de los medicamentos y el costo de vida. "Nuestros abuelos, que dieron la vida trabajando por esta provincia y este país, hoy tienen que elegir entre comer o comprar sus remedios. Esa es la verdadera grieta que debemos cerrar", sostuvo. Y agregó con dureza: "Durante todo el 2025 reclamé medidas de contención urgente, tarifas diferenciadas y un sistema de salud que no les dé la espalda. Eso es justicia social".

En el plano institucional, el diputado destacó su rol como parte de una oposición constructiva, priorizando siempre los intereses de Jujuy por sobre las disputas partidarias. Entre los proyectos que impulsó, resaltó la defensa de la Ley de Compre Jujeño y el acompañamiento a todas las medidas que ponen a las PyMES en el foco de la reactivación económica en todo el territorio provincial.

"En cada sesión busqué los consensos necesarios para que las herramientas que esta provincia necesita sean aprobadas. La responsabilidad institucional es que las leyes sirvan para generar trabajo genuino y que esa leyes le brinden a los jujeños mas calidad de vida", afirmó al repasar su actividad parlamentaria.

Para finalizar, Rubén Rivarola dejó un mensaje de fin de año con la mirada puesta en el futuro inmediato: "Mi compromiso para el 2026 es redoblar la fuerza en la Legislatura para ser la voz de quienes hoy necesitan vivir mejor".

Y concluyó con un deseo para las familias: "Que estas Fiestas nos encuentren unidos y reflexivos. Brindo por un nuevo año donde todos podamos vivir mejor en nuestra querida provincia".