La inflación bajó pero el bolsillo jujeño no lo sintió

La evolución de los precios en Jujuy mostró etapas de fuerte presión sobre el bolsillo, seguidas por períodos de relativa moderación, aunque sin lograr una estabilidad sostenida.

Pese a que el objetivo del Gobierno provincial para 2025 fue alinear la gestión con la política nacional de bajar la inflación, el impacto en el bolsillo de los jujeños no se sintió.

Teniendo como referencia los reportes difundidos por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), se puede observar que el año comenzó con un primer trimestre todavía condicionado por arrastres inflacionarios de fines de 2024, un año que cerró con una inflación acumulada por encima del 100%.

Así, los primeros tres meses del año se vieron marcados con aumentos que impactaron con fuerza en rubros sensibles como alimentos, servicios como electricidad y enseñanza, generando una percepción de encarecimiento generalizado del costo de vida.

El segundo trimestre, pese a que registró una reducción de los índices mensuales, estuvo marcado por significativas subas de precios nuevamente en servicio de la vivienda, enseñanza y ahora transporte y comunicaciones, por la suba del transporte urbano aplicada de mayo. Y aunque las variaciones en los alimentos fueron más bajas en términos mensuales, los incrementos acumulados continuaron afectando a los hogares de menores ingresos.

A decir por los índices oficiales, la inflación en Jujuy bajó significativamente en mayo cuando midió 1,7 puntos menos que en abril y se mantuvo en descenso hasta junio cuando marcó su índice más bajo del año (0,8%), esta tendencia duró solo hasta julio cuando saltó a 1,4% y desde ese momento el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en alza.

Hacia el último tramo del año, los informes de octubre (2,1%) y noviembre (2,8%) mostraron que la inflación seguía siendo un factor central de preocupación. Rubros como vivienda y combustibles (42%), enseñanza (53,5%) y otros gastos (41,4%) volvieron a destacarse entre los que más crecieron en términos acumulados, reflejando que, aun con menores tasas mensuales, el impacto anual continuó siendo significativo.

Vale también decir que este año, comparado con 2024, Jujuy registró una significativa reducción de los índices acumulados en medio de la búsqueda de estabilidad y crecimiento a través de la aplicación de severas medidas tomadas en medio de un contexto de desaceleración económica.

La inflación acumulada hasta noviembre de este año alcanzó el 27,5% quedando casi cuatro veces por debajo del 102,4% de 2024. Lo mismo ocurre con el índice interanual que a la fecha es de 31,9% frente al 155,2% del año pasado. Números que a primera vista son alentadores y auspiciosos.

Así, la inflación de 2025 en Jujuy no fue lineal, alternó momentos de alivio con nuevas tensiones, y dejó en evidencia que la desaceleración no siempre se traduce en una mejora concreta del poder adquisitivo. La persistencia de aumentos en servicios esenciales y sectores clave mantuvo la presión sobre los ingresos, especialmente en los sectores medios y bajos.

De cara al cierre del año, los reportes de la Dipec muestran que el desafío fue reducir el ritmo inflacionario, y lograr que esa desaceleración tenga un impacto real en la vida cotidiana de los jujeños, un objetivo que, al menos durante 2025, quedó a mitad de camino.