Este año fue de mucho esfuerzo y compromiso para el Gobierno provincial, con responsabilidad y orden Carlos Sadir llega a cerrar el 2025 cumpliendo las metas fijadas en diferentes frentes y lo suficientemente convencido que el próximo año puede ser mejor cuando inicie la segunda etapa de su gestión.

Sabe que diciembre por lo general es un mes complejo y muy oportuno para hacer cambios en su estructura que le aporten fortaleza para los próximos dos años, y afrontar temas centrales de administración varios de los cuales no dependen de él y pueden cambiar sus planificaciones.

"Tenemos el gran compromiso de seguir trabajando y creciendo", ese compromiso "es de todos los jujeños que apostaron desde 2015 en adelante por este proyecto que sigue más firme que nunca, creyendo en nuestra gente y en los jujeños", dijo Sadir en el acto "2015-2025, 10 años de transformación. Un puente al futuro".

Allí se lo vio convencido de lo que hizo desde el 2023 (y lo concretado por Gerardo Morales a partir del 2015) y transmitió seguridad que se continuará por ese camino de transformación de la provincia que los jujeños ratificaron en las elecciones legislativas provinciales de mayo pasado.

En las urnas reconocieron la gestión del Gobierno provincial en la mejora de la calidad de vida y el impulso económico; asimismo valoró los esfuerzos en responder a las necesidades, la tarea permanente para atraer inversiones, y la promoción del desarrollo humano y social en el territorio.

Muy moderado en sus declaraciones periodísticas y responsable al referirse a temas concretos de la gestión, reconoció con humildad aunque también con satisfacción que a la provincia la tiene debidamente ordenada financieramente. Se regocija del equilibrio fiscal que viene manteniendo sin haber efectuado duros recortes en áreas sensibles.

Para el año ya tiene Presupuesto aprobado con un incremento en un 34% comparado al del año precedente, siendo de $1 billón 989 mil millones en el ejercicio 2025 y de $2 billones 665 mil millones en el 2026. En los recursos se diferencia que el 80% es de origen nacional y el 20% provincial, dentro de los cuales el impuesto a los ingresos brutos representa el 85% de la recaudación.

Su estimación en los recursos corrientes es de $2 billones 656 mil millones, un 34% más que en el 2025; en el caso de los gastos corrientes se presupuestaron en el orden de los $2 billones 284 mil millones, significando en comparación con el ejercicio precedente un incremento del 32%, con lo cual posee un resultado económico positivo de $372 mil millones, que significa un incremento interanual del 44%, lo cual denota la factibilidad del Estado en cubrir los gastos de funcionamiento con un excedente que permite reasignar recursos a otros fines.

Se destacan una incidencia importante de la obra pública, aumento de las partidas a carteras claves como Salud (39%), Desarrollo Humano (58%), Ciencia y técnica (99%) y Producción (52%). Y el resultado financiero es superavitario en $1.396 millones, siendo el segundo año consecutivo que se logra superávit. Como se dijo al principio, Sadir sabe que habrá que hacer más esfuerzos y deberá priorizar las políticas proactivas. Y los jujeños saben que él es un hombre que cumple con la palabra el 100%.