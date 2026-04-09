"Inminente", la fusión de tres artistas urbanos jujeños

Bautista Reyes (BlKing), Kevin Amante (Kenmusic) y Augusto Morales (AJ), tres artistas del género urbano de nuestro medio, se unieron para lanzar recientemente un tema que titulado "Inminente". Está disponible en Youtube.

"Venimos trabajando hace años, y este martes 31 de marzo se lanzó el video oficial", cuenta BlKing, muy entusiasmado con esta producción que los unió.

Cada uno por separado tiene su historia, y su propuesta, y la idea de hacer un tema juntos surgió de haber coincidido un día.

"Es un proyecto semiprofesional que hicimos con mucho esfuerzo, no solo entre nosotros, sino también con el apoyo de amigos que fueron fundamentales en el proceso", explica el músico.

Cada uno canta lo que escribió, y todos hablan de superación, de logros, de la poesía y las letras como un tesoro, y al final del video, el mensaje: "No importa el obstáculo, importa el objetivo".

"La idea del tema nació de una forma muy natural. Todo empezó a partir de un beat que llamó la atención y fue dando lugar a una primera improvisación, que después se transformó en el coro y en una historia con la que nos sentimos identificados: la vida del barrio, el esfuerzo por progresar, las ganas de salir adelante con lo que uno sabe hacer, y mantenerse fiel a los propios valores", detalla en comunicación con nuestro medio.

"A partir de ahí, el tema fue creciendo. Primero como una idea entre dos, y luego tomando forma como un trabajo entre los tres, donde cada uno aportó su estilo y su experiencia. La conexión se dio de manera muy orgánica, y eso se refleja en el resultado final", continúa.

EL VIDEO | BAUTISTA REYES (BLKING), KEVIN AMANTE (KENMUSIC) Y AUGUSTO MORALES (A.J).

Con el tiempo, y sin haberlo publicado, surgió la idea de hacer el video oficial. "Y hoy, después de haber estado guardado tanto tiempo, 'Inminente' finalmente sale a la luz", dice muy satisfecho.

Aclaró también que desde que surgió la idea hasta que pudieron concretar el lanzamiento, pasaron dos años, "pero fue por cuestiones de tiempo, coordinación y responsabilidades de la vida adulta, quedó pausado durante mucho tiempo. Tanto el tema como las tomas ya estaban hechas, pero recién ahora se dio el momento para sacarlo a la luz".

Bautista (tal su nombre original), quiso agradecer públicamente a quienes los ayudaron a concretar este trabajo, como ser "Damián Guerrero, que nos motivó y se movió para grabar las tomas del video; a Joaquín Garay, que fue el salvavidas para concretar la edición de un proyecto que estuvo mucho tiempo guardado, con un trabajo realmente admirable; y también a Javier Peralta y Alan, que colaboraron con las fotografías el día del rodaje", detalló.

"Además, agradecemos a la agencia de autos que nos prestó una de sus unidades para el video", agregó.