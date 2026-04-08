"Ejercicio de Teatro Comparado" con Jorge Dubatti

Los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de abril se desarrollará en San Salvador de Jujuy el Evento "Ejercicio de Teatro Comparado", organizado por el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), que incluye, charlas, taller de crítica teatral, y presentaciones de obras de Jujuy y de Tandil.

Todas las actividades tendrán lugar en El Pasillo.

El teatro comparado es una disciplina que analiza el fenómeno teatral a través del estudio de sus relaciones, diferencias y vínculos en diversos contextos geográficos, culturales o históricos.

Esta propuesta está destinada a la comunidad teatral, la universitaria que aborda las literaturas comparadas, talleres de teatro, talleres de escritura y público en general.

Rodolfo Pacheco, docente de teatro, y director del Teatro El Pasillo explica además que el teatro comparado tiene distintas franjas, en este encuentro se abordará desde la dramaturgia, y para eso se contará con la participación del reconocido investigador, crítico y docente universitario especializado en teatro, literatura y artes, Jorge Dubatti.

JORGE ACCAME

Y se suman a los dramaturgos Jorge Accame de Jujuy, y Pablo Albarello de Buenos Aires; con dos puestas de cada uno, para el ejercicio de teatro comparado.

"El teatro comparado está ligado al concepto de territorio, es decir es distinta la cultura del interior de Buenos Aires, a la cultura del Norte, muy condicionadas por la historia y el paisaje", explica Pacheco. "También se considera el lugar de nacimiento, por un lado, pero también con los fragmentos de vida de los lugares donde uno vivió, estudió, trabajó, etc. Todo eso compone el imaginario del autor y se nota en la obra", continúa.

Y en los encuentros habrá lecturas también de fragmentos de obras de estos dos autores.

Además, Pacheco comentó que, con el mismo sistema, el evento "Ejercicio de teatro Comparado" se repetirá en Tandil, Buenos Aires, en el mes de agosto.

JORGE ACCAME

La programación

El jueves 16, a las 21.30, se realizará la presentación del evento con la presencia de Jorge Dubatti, y de los autores Pablo Albarello y Jorge Accame, con entrada libre.

El viernes 17 al mediodía (de 12 a 14) se desarrollará un Seminario de Crítica Teatral a cargo de Dubatti. Por informes e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3885250543. El cupo es limitado.

A las 20, se pondrá en escena "Jueves de comadres" de Jorge Accame; y a las 22, "Pater", de Pablo Albarello.

El sábado 18, se pondrán en escena, las dos obras restantes de cada autor. A las 20, será "La iniciación en Dunciname", de Jorge Accame; y a las 22 "Angélica. Zamba romántica", de Pablo Albarello. Finalmente, a las 23 se realizará el cierre.

Las entradas para las funciones de las obras, se pueden adquirir por entradaweb.com.

“JUEVES DE COMADRES”

“PATER”

“PATER”

“ANGÉLICA”

Los invitados

Jorge Dubatti es investigador, crítico y docente universitario especializado en teatro, literatura y artes. Pionero en el desarrollo de las disciplinas Filosofía del Teatro, Teatro Comparado, Poética Teatral Comparada, Investigación-Creación.

Su trascendencia a nivel nacional es por la calidad y cantidad de estudios realizados. Es doctor en Historia y Teoría de las Artes; recibió el Premio Academia Argentina de Letras al mejor egresado 1989 de la Universidad de Buenos Aires; es Académico de Número de la Academia Argentina de Letras (Sillón Ventura de la Vega) desde 2023; y Miembro Correspondiente de la Real Academia Española.

Jorge Accame, es uno de los dramaturgos más reconocidos de la provincia de Jujuy, donde vivió por casi cuarenta años, y sobre la que escribió como si fuera originario. Actualmente está radicado en Buenos Aires, donde nació. Autor de una de las obras teatrales más jujeñas que tuvo versiones en varios idiomas por compañías de distintos lugares del mundo, como es "Venecia".

Por su parte Pablo Albarello, es narrador, dramaturgo y periodista. En teatro es autor de decenas de obras, muchas de las cuales fueron representadas fuera del país en España, México, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia, Uruguay, Israel y los Estados Unidos.