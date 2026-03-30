Axel Milanés: el artista cubano llega a Tilcara y capital

El trovador cubano, Axel Milanés visitará el NOA como parte de la gira argentina que comenzó en febrero y culminará a mitad de mayo cuando regrese a su amada patria. En la provincia de Jujuy hará dos presentaciones en el mes entrante. La primera será el jueves 16 a las 19 en Sirviñacu, espacio de la ciudad de Tilcara. Y la segunda será en la capital jujeña, más específicamente en el Centro Cultural “Héctor Tizón” (Hipólito Yrigoyen esquina Junín), en el marco del ciclo “Música en el Tizón” que organiza Cultura de la Municipalidad capitalina.

Será el viernes 17 a las 20.30. En su espectáculo, la canción es la protagonista. Está por delante de quien la compone o la canta. A través de sus canciones, e incluyendo también obras de diversos trovadores de la isla caribeña, el cantautor cubano Axel Milanés propone un encuentro con la diversidad poética, musical y de ideas de la canción y la cultura cubanas, para celebrar al ser humano, la sensibilidad y la vida, desde la figura del cantor y su guitarra.

Cuenta con un variado repertorio, con temas que abarcan tanto el pasado trovadoresco (Trova tradicional, Bolero cubano, Movimiento del Feeling, Movimiento de la Nueva Trova) como la obra de sus contemporáneos.

Ha unido a su labor como cantautor, el trabajo de promotor de la cultura cubana, por medio de propiciar en otras latitudes el conocimiento de lo hecho en Cuba, en particular dentro del vasto campo de la Trova.