Soda Stereo vuelve al ruedo con una experiencia inmersiva que redefinirá los recitales

La espera terminó. Este sábado, Soda Stereo ofreció el primero de los shows de “Ecos” en el Arena de Buenos Aires, marcando el inicio de una gira que recorrerá Latinoamérica y España. Sobre el escenario, Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a estar juntos, acompañados por la voz y la guitarra de Gustavo Cerati, reconstruidas a través de una tecnología que los propios músicos describieron como “mucho más que un holograma”.

“Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo”, definió Laura Cerati, hermana del cantante, minutos antes del comienzo. La frase sintetizó el espíritu de una propuesta que, según explicaron sus creadores, no es un homenaje ni un tributo, sino un nuevo concepto de vanguardia musical.

Durante casi dos horas, el trío revivió su repertorio con una precisión sonora impecable. El recital comenzó con “Ecos”, “Juegos de seducción” y “Nada personal”, para luego desplegar un recorrido que incluyó clásicos como “Cuando pase el temblor”, “En la ciudad de la furia”, “Persiana americana” y un cierre con “De música ligera”, en el que Alberti y Bosio tocaron en el centro del campo mientras imágenes de Cerati recorrían la pantalla gigante.

Uno de los momentos más destacados fue el uso de tecnología 3D durante “Cuando pase el temblor” y “Zoom”, donde los músicos dejaron el escenario y el público vivió una experiencia visual inmersiva. El sonido, la sincronización y la propuesta escénica apuntaron a mantener el ADN innovador que caracterizó a la banda en sus presentaciones originales.

A pedido de los integrantes, se solicitó al público no utilizar celulares para grabar, con el objetivo de vivir la experiencia como en “los viejos buenos tiempos”. La convocatoria reunió tanto a seguidores históricos que revivieron momentos emblemáticos de la banda como a jóvenes que conocieron su música a través de sus padres.

Con casi medio millón de entradas vendidas para toda la región, la exitosa primera función llevó al grupo a anunciar dos nuevas fechas en el mismo escenario: el 11 y 14 de junio. Las entradas saldrán a la venta a partir del 23 de marzo.