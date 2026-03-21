Chancha Vía Circuito y Pasakana lanzan tema remixado

El reconocido internacionalmente Chancha Vía Circuito lanzará el próximo viernes un remix del tema "Canta luna" del grupo tilcareño Pasakana.

Dos mundos, dos estilos, se unen para sumar, y crecer.

Esta producción del músico, productor y Dj, Pedro Canale (quien es conocido en el mundo como Chancha Vía Circuito), es una excelente oportunidad de mostrar la música de la Quebrada, en este caso de los chicos de Pasakana liderados por la voz de Sebastián Sardina, al mundo.

El tema fue elegido por el propio Pedro Canale, quien nació en Buenos Aires, y está radicado en Huacalera, desde hace cinco años. Eligió este lugar para producir y salir al mundo a mostrar su arte, donde manifiesta que es muy feliz, porque disfruta un poco más el tiempo de creación en su casa de Huacalera, que el de salir a sus giras mundiales por México, estados Unidos, Europa, "voy donde haya trabajo", dice.

El tema elegido forma parte del disco que lanzó el año pasado el grupo jujeño, "Pájaro negro".

Chancha Vía Circuito fusiona el folclore, la cumbia colombiana y la música electrónica. Es un artista de gran trascendencia y reconocimiento a nivel internacional, que se conoció con los integrantes de Pasakana, hace algunos años en un encuentro de Mercado de Música "El Noa tiene que andar" que se hizo en Tilcara, donde se produce el intercambio entre artistas y productores que vienen de Buenos Aires. Ya lleva cuatro ediciones en Tilcara, organizado por el productor Mauro Rodríguez y la cantante Mariana Baraj.

"Nosotros hicimos un show en ese marco, y él (Pedro Canale) es un referente de la música electrónica que está siempre invitado a este mercado, nos escuchó y se acercó cuando terminamos, y nos dijo que, si teníamos algo grabado, a él le gustaría mixear algo nuestro", cuenta Sebastián Sardina.

"Yo ya lo tenía registrado a él, que es armador de música electrónica. Comenzamos una relación, pero nosotros no teníamos nada grabado todavía", continúa.

"La música que hace el Chancha, no está muy difundida en la Quebrada, aunque ya se hacen a veces eventos", cuenta el artista jujeño.

Y cuando ya estuvo el disco…

"Después que grabamos el disco, Pedro eligió un tema, pero hubo un problema, a él le costó ponernos en casilla porque nosotros grabamos sin metrónomo. Nuestro productor Mario Breuer le pasó las pistas, y él las tuvo que poner en casillas de ritmos que se llaman, para poder mixearlo. Solamente pudo usar las voces, y comenzó a trabajar con eso. Cuando me lo hizo escuchar me explicó por qué no había podido usar el siku, la quena, etc., y era porque estaban en otro ritmo. Lo hizo más cumbia, más bailable", relata Sebastián, sobre el producto terminado.

"Ante ese inconveniente, yo le propuse grabar después los vientos, y fuimos al Estudio del Amarillo en Juella, para hacerlo", narra el cantante, muy admirador de Pedro. "El trabajo que él hace es de reinterpretación, y lo lleva a su estilo, que es un poco de reguetón, cumbia electrónica, folclore electrónico", comentó.

El resultado

"A nosotros nos gustó mucho lo que sacó, siento que rescata mucho más la letra, se nota más, porque nuestra música tiene charango, siku, etc., y está constantemente llamando al oído a esos sonidos. Si le sacás eso, y queda sólo la letra, le da otra importancia", analiza el cantante de Pasakana.

Pedro trabaja y pone música para bailar, en grandes discos del mundo, y de ahí la magnitud del aporte que le hace a Pasakana con este trabajo.

"A nosotros nos da una mano grande, porque nos abre una puerta grande a un público que no nos conoce, que es un público que, si bien le gusta la música andina, es un público de la música electrónica, que actualmente está muy relacionada a los rituales, ceremonias, y eventos que tengan que ver con eso. Nos da mucha visibilidad, Pedro es una persona muy escuchada, tiene muchísimos oyentes en Spotify y Youtube", entiende.

Pasakana se propone a partir de esta experiencia seguir incursionando en el folclore electrónico, compartir con otros Djs, para que este mix no quede solito, según manifestó Sardina, quien se manifestó muy agradecido con la generosidad de Pedro, "lo hizo porque le gustó nuestra música y nos apoya", dice. "Para nosotros es magia lo que está pasando", concluyó.

La salida

El remix se publicará el 27 de este mes, con una flyer que es un collage realizado por un artista puertorriqueño, y saldrá por el sello internacional Altafonte Argentina.

Chancha Vía Circuito siempre publica ahí, que es una distribuidora internacional.

El tema fue masterizado en España.

"Sus discos son de mucha calidad, es una música nueva, un folclore electrónico, al que los folcloristas hace un tiempo le teníamos un poco de resistencia, pero hoy en día, lo escuchamos con una progresión impresionante", explica Sebastián.

"Hay muchos artistas que se dedican a este estilo musical y hay mucha calidad", entiende el músico, quien asegura que le gustaría hacer algo juntos con la Chancha, pero crearlo con él desde cero.

Ampliando su mirada sobre la música, Sebastián concluye que: "La música se sostiene con buenos músicos, pero también se sostiene con la tecnología. Hay sonidos que pueden ampliar nuestra música. Tenemos que saber usarla nomás. Si no, puede quedar muy mal también. Igual nosotros vamos a seguir haciendo la música que hacemos".