A 70 años del nacimiento de Luis Paredes, una voz inmortal del folclore

A siete décadas de su nacimiento, la música popular argentina rinde tributo a Luis Ángel Paredes, aquel violinista y cantante nacido el 15 de marzo de 1956 en San Salvador, Jujuy, que dedicó su vida a engrandecer el folclore con su arte y su profundo amor por las tradiciones del norte.

Su historia musical comenzó a forjarse en los escenarios de la década del '80, cuando se integró a una de las familias más emblemáticas de la música santiagueña: Los Carabajal. Allí compartió escenario y experiencias con figuras centrales del género, hasta que en 1995 se sumaría al grupo un joven músico que cambiaría su destino artístico: Franco Barrionuevo.

La conexión entre ambos fue inmediata. La comunión musical que encontraron los impulsó en 1999 a tomar una decisión trascendental: dejar la estabilidad del conjunto bandeño para aventurarse en un proyecto propio. Así nació Los Changos, un dúo que supo conquistar al público con una propuesta renovada pero fiel a las raíces, consolidándose rápidamente como una referencia ineludible del folclore argentino.

Durante más de una década, Paredes y Barrionuevo construyeron un camino sólido hasta que, en 2013, tras su presentación en el Festival de Cosquín, tomaron rumbos separados por diferencias artísticas y profesionales. Mientras Barrionuevo formaba "Franco Barrionuevo y Los Changos", Paredes continuó su legado al frente de "Luis Paredes y Los Changos del Cordón", proyecto con el que proyectaba seguir llevando su música por todo el país.

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Pocos meses después de este nuevo comienzo, una noticia conmocionó al ambiente folclórico: Luis Paredes falleció, dejando un vacío imposible de llenar pero también un tesoro musical que perdura en el tiempo.

Hoy, a 70 años de su nacimiento, su impronta inconfundible sigue vibrando en cada cuerda de violín y en cada interpretación que legó, manteniendo viva la esencia del folclore norteño y la pasión por las raíces que supo transmitir a lo largo de toda su carrera.