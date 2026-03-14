Vanina Tagini y Gabriel Merlino junto a destacados artistas

La ciudad de San Salvador de Jujuy será escenario de una nueva edición de "Tango y Folclore entre Amigos", un encuentro dedicado a la formación, la reflexión y la celebración de las danzas tradicionales argentinas y latinoamericanas.

El evento se realizará los días 2, 3 y 4 de abril en la Mutual de Oficiales de la Provincia de Jujuy, y reunirá a destacados artistas junto a docentes locales para bailarines y público.

Organizado por Mi Dulce Tango (MDT), el encuentro propone tres jornadas intensivas de capacitación y actividades artísticas que integran clases, conversatorios y espacios de celebración colectiva.

Se ofrece el seminario intensivo de Marinera (danza peruana) a cargo del Maestro Lito Luna, quien dictará clases durante dos días consecutivos; clases de tango y malambo, dictadas por Mario Segovia, referente jujeño y campeón en el prestigioso certamen de Malambo de Laborde, y Mónica Zelaya y Paola Scaglia,en tango.

El encuentro contará además con la presencia de destacados artistas de la escena nacional. El sábado se desarrollarán conversatorios abiertos al público con la participación del maestro Lito Luna y del reconocido dúo integrado por Vanina Tagini, cantante de tango de amplia trayectoria, y el bandoneonista Gabriel Merlino, figura destacada del tango contemporáneo.

Como cierre de las jornadas, el evento ofrecerá dos espacios de encuentro artístico y social. El viernes por la noche se realizará la Peña "Entre Amigos", con música en vivo y participación de artistas locales, mientras que el sábado se llevará a cabo una Milonga de Gala, que contará con la actuación del dúo Vanina Tagini y Gabriel Merlino, junto a la musicalización del DJT Diego Durán.

"Tango y Folclore entre Amigos" busca consolidarse como un espacio de formación y encuentro donde confluyen la tradición, la investigación artística y la experiencia compartida de la danza.

Informes e inscripciones se pueden hacer al 3885247287 - 3875873091.

Valiosa muestra plástica

"Paisajes" de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy en Casa Silvetti

Hasta el 27 de este mes, se podrá visitar la muestra "Paisajes de la Colección del Patrimonio Artístico de la Provincia de Jujuy, en Casa Silvetti Espacio de Arte (Gorriti 295). Se exhiben veinte cuadros que integran la colección de más de 800 obras de artes visuales, que son patrimonio de nuestra provincia. La intención es que se el público pueda apreciar estas obras que son resultado de las adquisiciones del estado de piezas valiosas.

Master class de charango

A cargo del maestro Miguel Vilca, tendrá lugar el 18 en el Centro de Arte Joven Andino de nuestra ciudad.

El 18 de este mes, de 18 a 20, el reconocido y talentoso músico jujeño Miguel Vilca, dará una master class de charango, antes de partir a Buenos Aires, donde está radicado actualmente. Será en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534. El artista se encuentra en Jujuy realizando numerosas actividades, después de una gira por Europa. La master class es con entrada libre y gratuita.