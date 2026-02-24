Cuatro obras hechas por mujeres en el Teatro Mitre

Se lanzó en el marco de una conferencia de prensa, el ciclo “Mujeres en escena”, que programa el Teatro Mitre para conmemorar el mes de la mujer. Recordemos que la fecha del Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo, y en ese marco se programaron cuatro obras de teatro independiente, jujeñas, y protagonizadas y dirigidas por mujeres. Se presentarán en la sal mayor nuestro coliseo, y reflejarán el arte femenino en este marco muy especial.

Estuvieron presentes en el lanzamiento de esta segunda edición del ciclo teatral de marzo, el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena; la nueva administradora del coliseo, Inés González; y actrices de las puestas elegidas especialmente por la organización para esta programación.

La primera función será el próximo miércoles 4 de marzo, a las 21.30, con la puesta de “El Jardín de las Delicias”, obra del Taller de Teatro para Mujeres Mayores de 30, que dicta la prestigiosa actriz Noemí Salerno, quien por supuesto dirige la puesta. Un grupo de mujeres que no se conocen coincide en un hotel boutique para pasar unos días de descanso. Todas conviven con distintos T.O.C., y lo que parecía una escapada ideal se transforma en un encierro inesperado. La segunda función será el día jueves 5 de marzo a las 21.30, y la propuesta es “Nosotrxs”, con las actuaciones de Pamela Vera y Cecilia Córdoba, que representan a Norma y Justina, quienes deben dictar un taller de Educación Sexual Integral, pero las dudas amenazan con desbordarlas. Entre recuerdos compartidos y la participación del público, intentarán superar sus propios prejuicios.

El sábado 7 de marzo, la programación continúa con “Micaela, un continente”, bella producción que tiene ya varios años desde su estreno, protagonizada por Agustina Orquera, quien encarna el personaje de Micaela Bastidas. Finalmente, el domingo 8 de marzo, la cita es con “Estornina, pájara de los confines”, unipersonal de Silvia Gallegos, con texto y dirección de Vanesa Vásquez. Es la historia de Tonia Cesia Cruz, una madre pájara, entrenadora de vuelo, quien perdió a su hija víctima de sus verdugos y un sistema ausente. Ella se presenta ante el juez para exigir justicia y acusar al espantapájaros y al cazador por la pérdida de su pichona.

El ciclo

Se trata de un espacio que sigue manteniendo y promoviendo el cupo femenino en la escena, por lo tanto, conversamos con los protagonistas para resaltar el sentido del ciclo “Mujeres en escena”. “Este año, el ciclo, organizado por la Secretaría de Cultura y desde el Teatro Mitre, se concentró en cuatro obras muy importantes como son las de las chicas, muy reconocidas en el medio, por el Día de la Mujer”, expresó Inés González, quien desde diciembre está a cargo de la programación del coliseo. “Las expectativas son altas, estamos haciendo esto con mucho amor, así que creo que va a salir muy bien”, concluyó. Por su parte, Rodríguez Bárcena, funcionario que siempre tiene en cuenta el protagonismo de las mujeres en el arte, en cada una de las propuestas, programas y ciclos que lleva adelante la cartera que dirige, manifestó: “El cupo femenino es una línea que se trabaja desde la Secretaría de Cultura en cada escenario que propone. En este caso, desde el teatro. Es algo que debe ser respetado y acompañado desde los escenarios donde se hagan propuestas artísticas. La presencia de la mujer, de sus creaciones, del teatro independiente jujeño que históricamente ha sido traccionado por mujeres que han dejado huellas muy importantes y que continúan trabajando. Para nosotros es prioritario acompañar estos espacios. En el mes de la mujer presentamos teatro hecho por mujeres en el Teatro Mitre”, concluyó.

Hablaron las protagonistas

Silvia Gallegos comentó, que “esta invitación tiene su peso. Es muy significativo que justo las ‘estorninas’ estemos el 8M, con esta obra que nos interpela, nos desacomoda, nos hace pensar, hablar, escucharnos y todo eso. Más que desde lo femenino, me parece que habitar este espacio es importante. Que esté la ‘Pusy’ (como se la conoce a Inés González del Mitre), significa que en vez de hablar con ‘el’ funcionario de turno, sea con ‘la’ y eso marca ya la diferencia”.

“Este ciclo a mí me produce mucho orgullo”, mencionó Noemí Salerno, “porque a través de estos años que son muchos, la mujer ha ido ganado su espacio, su lugar, su reconocimiento. Las mujeres actrices, directoras, cantantes, mujeres que muestran y dicen lo que quieren decir, en el caso nuestro a través de una escena de teatro, u otras producciones. Son año de lucha de las mujeres que venimos de una etapa de sometimiento u obediencia. En nuestro caso somos mujeres que hablamos de nosotras, de la sociedad, etc., y todo lo que es el teatro involucrado con el tiempo histórico, a mí personalmente me da un inmenso orgullo. Con nuestra obra vamos a ser 18 mujeres en escena, fruto del taller de teatro de mujeres que lleva 13 años, donde contamos nuestras historias, nos reímos, nos junta, nos une, y nos hace sentir felicidad por la vida que vivimos. Entonces lo mío en este ciclo es el orgullo, de estar, de pertenecer, mostrar lo que hacemos, y el haber llegado a este punto nosotras, por nosotras y ante nosotras”, concluyó.

Agustina Orquera es quien le puso el cuerpo al personaje histórico de Micaela Bastidas hace unos años, resaltando su figura y otorgándole la importancia merecida después de siglos de haber sido sólo conocida como “la pareja o la mujer de”. La actriz, comentó: “Me siento honrada de poder ser parte de este ciclo, porque fuimos convocadas especialmente. Estoy contenta de poder visibilizar estas historias que son muy diversas, contadas por mujeres. Es interesante poder mostrar a la mujer en distintos roles, y el acercamiento al arte, y es fundamental pensarlo en este mes. Sería ideal que el espacio sea un encuentro desde el disfrute pero que también nos permita reflexionar. La invitación es a repensarnos, desde qué lugar construimos entre todos y todas, una sociedad más igualitaria y justa.

Cecilia Córdoba, actriz de “Nosotrxs”, explicó: “Participar de este ciclo en el Teatro Mitre es un acto artístico y también político en el mejor sentido de la palabra: ocupar el escenario con nuestras voces, nuestras miradas y nuestras historias. Durante mucho tiempo las mujeres estuvimos más representadas que representándonos. Hoy poder crear, dirigir, actuar y producir nuestras propias narrativas es un ejercicio concreto de derecho cultural. Ser parte también tejer red con otras creadoras, visibilizar el trabajo artístico femenino y fortalecer espacios donde nuestras experiencias no sean secundarias sino centrales. El teatro es un espacio de transformación social, y cuando las mujeres tomamos la palabra en escena, ampliamos el imaginario colectivo”.

Y continuó: “Nos encontramos en un momento de conquistas importantes pero también de tensiones y desafíos. Hemos avanzado en derechos vinculados a la identidad, a la educación, a la salud y a la igualdad, pero todavía existen resistencias, desinformación y violencias simbólicas y concretas que atraviesan nuestras vidas. En ese contexto, llevar a escena ‘Nosotrxs’ es profundamente significativo. Hablar de Educación Sexual Integral no es solo hablar de sexualidad: es hablar de derechos, de consentimiento, de diversidad, de cuidado, de respeto y de autonomía. Es brindar herramientas para que adolescentes y personas adultas puedan tomar decisiones informadas y construir vínculos más sanos. Creemos y apostamos a crear teatro que abraza, educa y transforma. ‘Nosotrxs’ es de esas obras que no solo se venà se sienten y dejan pensando. Y eso, en estos tiempos, es enorme”, concluyó.