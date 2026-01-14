Tokabra presentó "Tribu", un regreso a las raíces sonoras que inaugura el disco Evolución

La banda jujeña Tokabra atraviesa un momento clave de su recorrido artístico con el lanzamiento de "Tribu", una obra instrumental que marca el inicio de una nueva etapa creativa y funciona como el primer adelanto de su próximo material discográfico titulado Evolución. El videoclip fue estrenado el 25 de diciembre de 2025 a través del canal oficial de YouTube del grupo y representa una fuerte declaración de identidad sonora y conceptual.

Pensada como una obertura para las futuras presentaciones en vivo, "Tribu" propone un retorno a las raíces musicales de la banda, apostando a la esencia del rock más crudo, con una base sólida de power trío, atravesada por tintes electrónicos y una marcada presencia de percusión afro. Se trata de una pieza que condensa energía, clima y mensaje, y que da cuenta del nuevo rumbo artístico del proyecto.

"Tribu es volver a lo esencial, a lo que nos identifica como banda. Es una forma de abrir este nuevo ciclo que llamamos Evolución", expresó Miguel Alejandro Gómez, voz y guitarras de Tokabra, en diálogo con El Tribuno de Jujuy. "Es una canción instrumental que habla por sí sola, que invita a sentir antes que a explicar", agregó.

El videoclip fue filmado en la cornisa de la Ruta Nacional 9, a la altura de El Carmen, en un entorno natural imponente que se convierte en protagonista del relato visual. Con una propuesta estética minimalista, el clip permite apreciar el paisaje en su estado más puro y crudo, reforzando el vínculo entre música, territorio y conciencia ambiental. La realización estuvo íntegramente a cargo de Esteban Ezequiel Gómez, baterista de la banda, quien asumió las tareas de filmación, dirección y edición.

ADRIAN NORBERTO SIMÓN | SE ENCARGA DEL BAJO Y FX.

En ese sentido, la elección del escenario no fue casual: la inmensidad del paisaje jujeño dialoga con el espíritu de la obra y potencia su mensaje, sin artificios ni sobrecargas visuales.

En el plano técnico, el sonido de "Tribu" estuvo a cargo de Asstudio, donde se realizó la grabación, mezcla y masterización, logrando una sonoridad contundente, orgánica y actual, en sintonía con la nueva identidad musical del grupo.

La actual formación de la banda está integrada por Miguel Alejandro Gómez en voz y guitarras, Esteban Ezequiel Gómez en batería y Adrián Norberto Simón en bajo y efectos, consolidando un power trío que apuesta a la síntesis sonora y a la intensidad interpretativa.

Si bien el videoclip ya se encuentra disponible en YouTube, el single "Tribu" llegará a las plataformas digitales el próximo 17 de enero, fecha a partir de la cual podrá escucharse en Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Apple Music y otras aplicaciones. Según adelantaron desde la banda, el lanzamiento del disco Evolución será progresivo: cada canción contará con su propio videoclip, reforzando la dimensión visual del proyecto.

"La sensación de haber lanzado una nueva canción con su video es la confirmación de que hay muchas ganas de seguir apostando a lo propio, de hacerlo desde abajo y con los recursos que tenemos a mano", señaló el vocalista. "Hay mucho material por trabajar y queremos compartirlo con la gente que nos sigue y también con quienes se quieran sumar", añadió.

ESTEBAN GÓMEZ | EL BATERISTA ASUMIÓ LA TAREA DE FILMACIÓN Y EDICIÓN DEL CLIP.

Actualmente, Tokabra se encuentra preparando el próximo trabajo visual, que —según anticipan— marcará un nuevo salto estético dentro de esta etapa. Mientras tanto, invitan al público a acompañar el proceso y seguir las novedades del proyecto a través de YouTube, TikTok y Facebook como Tokabra, y en Instagram como @tokabraoficial.

Con "Tribu", la banda no solo presenta una nueva canción, sino que reafirma una forma de hacer música: desde la identidad, el territorio y la convicción de seguir construyendo un camino propio dentro de la escena rock jujeña.