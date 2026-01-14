Taller intensivo de Mimo y Clown en el Teatro El Pasillo

Durante el mes de enero, Jujuy será escenario de una propuesta de formación intensiva que invita a explorar el lenguaje del cuerpo y la comedia física a través del Mimo y el Clown. Se trata del taller "Del gesto a la acción", una experiencia de entrenamiento, creación escénica y montaje de obra que se desarrollará en el Teatro "El Pasillo", bajo la coordinación de los artistas jujeños Jeremías Alancay y Martín Calvó, referentes de estas disciplinas en la provincia.

El taller tendrá lugar los días 15, 16, 17 y 22, 23 y 24 de enero, a partir de las 17, con encuentros intensivos de dos horas y media cada uno. La propuesta está pensada como un recorrido integral por las distintas etapas del proceso creativo, desde la búsqueda del discurso artístico personal hasta la concreción de una puesta en escena colectiva.

A lo largo de seis jornadas, los participantes trabajarán a partir de la fusión entre el Teatro Físico, el Mimo Corporal y el Clown, poniendo al cuerpo como protagonista central de la acción escénica. El entrenamiento incluirá actividades de segmentación corporal, ritmo y comedia física, el objeto como partenaire, juegos e improvisación, efectos cómicos, profundización del humor y el vínculo directo con el público, entre otros ejes fundamentales de estas expresiones teatrales.

"Del gesto a la acción" está destinado a personas mayores de edad, con o sin experiencia previa, que deseen acercarse a estas disciplinas desde una perspectiva práctica y creativa. La propuesta busca generar un espacio de exploración, aprendizaje y producción artística, promoviendo el trabajo colectivo y el desarrollo expresivo individual.

Como cierre del proceso formativo, los participantes compartirán las producciones logradas en una muestra final que se realizará el domingo 25 de enero a las 18:30, en el escenario del Teatro "El Pasillo". En esa oportunidad, el público también podrá disfrutar de los espectáculos "Papeláctica", del Grupo de Circo Teatro Barbu, y "Risas y Caramelos", del Grupo Sala Ocho. Este último espectáculo, además, tendrá una función previa el domingo 18, en el mismo horario y espacio.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 3884800507 o 3885136497. La iniciativa se presenta como una valiosa oportunidad para quienes buscan formarse, crear y compartir escena, fortaleciendo el movimiento del Mimo y el Clown en la escena cultural jujeña.