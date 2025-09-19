A beneficio del Tantanakuy Infantil

Mañana Peña El Encuentro (San Martín 647 de San Salvador de Jujuy), se presta para una noche a beneficio del 43º Tantanakuy Infantil y Juvenil que se realizará próximamente.

Desde las 22 actuarán en este espacio, haciendo una Celebración a Jaime Torres, el grupo Zencerro, Micaela Chauque, José Simón, Elías Ábalos, El Chango Huayra y Ayni de Blaise Pascal. Se trata de un espectáculo homenaje al maestro ya desaparecido, que ya se hizo en Buenos Aires, y en esta oportunidad se replica en nuestra capital.

JOSÉ SIMÓN

Cabe mencionar que se hace para recaudar fondos que permitan la concreción del Tantanakuy, edición infantil y juvenil, encuentro que creó hace 43 años el maestro Jaime Torres en su casa de Humahuaca, para reunir y fomentar la cultura artística de la región, en niños y jóvenes que expresan su identidad a través del arte.

MICAELA CHAUQUE

Hoy continúan con ese legado sus hijos y artistas humahuaqueños discípulos y admiradores de Torres.

Este sábado se proyectará en la Peña El Encuentro, el corto documental de Tantanakuy Infantil y Juvenil, como una forma de viajar con el público a Humahuaca y sentir su espíritu.

Será una noche de música, encuentro y solidaridad.

ELÍAS ÁBALOS

Las reservas se pueden hacer al teléfono 3885030907. La capacidad es limitada. Se estableció un bono contribución de $10.000.