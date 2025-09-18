"Querer" está dsiponible por Flow

Está disponible en la plataforma de Flow, la nueva serie de ficción española creada por Alauda Ruiz de Azúa, “Querer”. Se trata de una producción que profundiza el concepto de consentimiento en el marco del matrimonio Creada por Alauda Ruiz de Azúa quien también dirige junto a Eduard Sola y Júlia de Paz, la serie de 4 episodios de 50 minutos está protagonizada por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau y Iván Pellicer.

El guion fue construido sobre dos tramas principales. Una trama familiar y una judicial. Una familia que se desintegra a medida que el procedimiento judicial se pone en marcha. Dos procesos que se retroalimentan entre sí. El conflicto de esta serie crece y adquiere profundidad al hacerlo en la intimidad de una familia, ese lugar donde uno no puede mirar para otro lado. La familia abraza los conflictos sin piedad y esta no es una excepción.

Tras 32 años de matrimonio, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos de la pareja a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.