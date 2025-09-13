Se cumplió el "sueño" de Sueño Stereo

Y una noche de este mes de septiembre, el Teatro Mitre se colmó de música y emoción con "Cerati Eterno".

Se trata del espectáculo homenaje a la obra solista de Gustavo Cerati presentado por la banda jujeña Sueño Stereo.

Era la primera vez que el proyecto, netamente local y de gran calidad, se presentaba en el escenario mayor del arte provincial, y fue todo un éxito.

Ante una sala repleta, el público presenció un recorrido por el universo y las canciones de Cerati de sus discos solistas: "Fuerza Natural", "Bocanada", "Amor amarillo", "Siempre es hoy" y "Ahí vamos".

Fue, sin dudas, un espectáculo artístico de primera calidad que conjugó música, visuales y puesta en escena con invitados de lujo como Mariana Casalderrey en coros, Bruno Romero y Luis Escalera en cuerdas. También sonaron los infaltables clásicos de Soda Stereo: En la ciudad de la furia y Prófugos, hits que dieron cierre a una noche mágica cargada de energía.

A once años de la partida de Cerati, su legado volvió a vibrar en vivo.

Los asistentes destacaron la propuesta artística, la calidad musical de la banda y del espectáculo, transformando esta velada en una experiencia única e inolvidable. Es que es fruto de mucho ensayo, gran profesionalismo, y la admiración por un grande la música argentina.

Sueño Stereo, integrada por Eduardo Sosa en voz y guitarra y secuencias, Pucho Ramos en bajo y coros, Gonzalo Rojas en batería y Rocío Aragón en visuales y gráfica, es una banda que recorre los escenarios de la provincia desde el 2021.

Con "Cerati Eterno", realizado por primera vez en el Teatro más importante para jujeños y jujeñas, la banda consolidó un proyecto que crece año tras año y que promete seguir expandiéndose, manteniendo vivo el espíritu y la obra de uno de los artistas y las bandas más grandes del rock latinoamericano, Cerati y Soda Stereo.