La mirada de los niños desde las artes visuales

A partir de hoy se puede visitar la muestra de las piezas ganadoras del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025. Los trabajos se expondrán en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en Alvear 534. La inauguración será a las 18, y en la oportunidad se concretará también la entrega de los premios a los niños que fueron seleccionados.

El concurso fue organizado por la empresa Ledesma, conjuntamente con el Ministerio de Educación de Jujuy a través de la Modalidad de Educación Artística. La convocatoria logró que se presentaran 642 trabajos de estudiantes entre 9 y 12 años de edad, escolarizados en establecimientos públicos y/o privados de toda la provincia de Jujuy.

INTERESANTE | OBRA DE TIARA JAZMÍN CRUZ, DE LA ESCUELA N°418 “EVA PERÓN”.

Participaron del concurso instituciones educativas de Educación Primaria de gestión estatal y privada de la provincia. Las obras son originales en la disciplina pintura, y aplicaron técnicas como óleo, témpera, acrílico, acuarela, lápices de colores en sus diferentes tipologías, collages o combinaciones de ellas. El primer premio correspondió a Iris Jazmín Illesca, de la Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero” y el premio estímulo a la enseñanza de las artes visuales a su profesor Hugo Daniel Arjona; el segundo premio correspondió a Valentino Paz de la Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena”; el tercero a Morena Duran de la - Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”; y el cuarto para Abril Ángeles Armella de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

Además hay menciones del jurado para Gustavo Casimiro de la Escuela N° 462 - Cuesta de Lipán , de Tumbaya; José Ernesto Rey Campero, del Colegio Los Lapachos; Ximena Abigail Molina de la Escuela N° 468, de Alto Comedero; Tiara Jazmín Cruz, de la Escuela N°418 “Eva Perón”; Jonatan Gamaliel Ortega, de la Escuela N° 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica); y Morena Luciana Valdiviezo de la Escuela Normal. Se observaron miradas muy interesantes de los niños, sobre distintos aspectos de nuestra realidad a través de estos dibujos.