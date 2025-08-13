Muestra de Juan José Molina en Casa Baca

Hoy a las 20, se inaugurará en el Centro Cultural "Mirentxu" - Casa Baca, de Los Perales, la muestra "Universo Mágico" del destacado artista Juan José Molina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Hoy a las 20, se inaugurará en el Centro Cultural "Mirentxu" - Casa Baca, de Los Perales, la muestra "Universo Mágico" del destacado artista Juan José Molina.

Esta muestra visibiliza un universo de hombres y mujeres, seres espirituales, religiosos, que conviven y comparten tradiciones, creencias y costumbres que los atraviesan y en eso consiste la magia, en poner el foco en el ser humano y todo lo que lo constituye como tal, como un ser pleno, completo.

Juan José Molina estudió en la Escuela de Artes. Es un artista plástico que nunca dejó de formarse a lo largo de sus 47 años en la pintura.

Se caracteriza por su trabajo con el color. Realizó numerosas exposiciones en la provincia, el país y en el exterior.

Obtuvo numerosos premios por sus trabajos.

Podemos encontrar obras de su autoría en distintas colecciones privadas y públicas.