Ganó un Martín Fierro de la danza

El Ballet Juventud Prolongada sumó un nuevo galardón a nivel nacional en la gala del domingo de los Premios Martín Fierro de la Danzas 2025.

Estuvieron presentes en la gala concretada en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bailarines y los directores Gustavo Aybar y Paola Carretero, quienes subieron al escenario a levantar la estatuilla.

Ganaron en la terna Ensamble Adulto Destacado en Danzas Tradicionales y Folclóricas, y aprovechando su estadía en Buenos Aires, hoy a las 19 se presenta en el homenaje a la Virgen de la Inmaculada Concepción, acompañando a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, después de la misa que será presidida por el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández.

Fundado en 1999 en San Salvador de Jujuy, tanto el ballet y sus profesores fueron destacados en innumerables ocasiones a nivel municipal y provincial. Luego alcanzó relevancia a nivel nacional, en escenarios icónicos del folclore. Ha representado a Jujuy en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, obteniendo importantes premios como mejor conjunto y mejor coreógrafo.

El Ballet Juventud Prolongada es embajador de la provincia en el país, y entre otros galardones a nivel nacional, recibió en 2023 y 2024 los Premios Chúcaro, por sus destrezas y por sus exquisitos vestuarios.