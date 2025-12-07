Fito Páez fue homenajeado en su ciudad

Fito Páez fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Rosario en una ceremonia emotiva celebrada en el Espacio Cultural Universitario de su ciudad natal. El reconocimiento, otorgado en el marco del 101º aniversario de la reforma universitaria de 1918, resaltó la trayectoria artística y cultural del músico, considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina y latinoamericana.

Durante el acto, el rector de la universidad, Franco Bartolacci, subrayó la trascendencia del homenaje y la deuda simbólica que la institución y la ciudad mantenían con Páez.

El rector agradeció reiteradamente los aportes del artista a la cultura y remarcó que la votación para concederle el título fue aprobada por unanimidad. "Nunca jamás una entrega de estas características tuvo tanto impacto y repercusión", afirmó Bartolacci, quien también reconoció el privilegio de contar a Páez como miembro de la comunidad universitaria y formalmente incorporarlo al cuerpo de profesores de la institución. "Hoy venimos, modestamente, a pedirte disculpas por demorar tanto y a saldar esa deuda. La teníamos con vos y, en parte, con nosotros y toda la ciudad. Homenajearte no es sólo un acto de justicia, sino una necesidad y las ganas de decirte, de corazón, gracias. Gracias doctor Páez, bienvenido a la universidad pública de tu ciudad, bienvenido a la UNR", concluyó el rector.

Al tomar la palabra, Fito Páez agradeció a la ciudad, a la universidad y a quienes lo acercaron a "las expresiones nobles del ser humano". El músico calificó el momento como "muy emocionante" y compartió reflexiones sobre su recorrido personal y artístico. Dijo que eligió un camino distinto, guiado por un impulso irracional hacia el arte, y defendió la importancia de la creatividad y la autenticidad: "Esa irracionalidad debe expresarse y no se puede monetizar, no se puede mercadizar todo". Páez también advirtió sobre los límites de la tecnología en la creación artística: "Una IA no va a hacer aparecer un Spinetta o una Liliana Herrero".

El homenajeado compartió el reconocimiento con los artistas rosarinos que lo acompañaron en sus inicios, mencionando a Fabián Gallardo, Adrián Abonizio y Liliana Herrero, y evocó la valentía de quienes, durante la dictadura, se refugiaban en salas de ensayo para hacer música. "Esto es un reconocimiento grupal. Tiene mi cara, pero es una invitación a recordar la valentía de esos chicos encerrándose en salas de ensayo a hacer música en plena dictadura", afirmó Páez. Además, destacó la importancia de la independencia creativa: "No se negocia estar adentro de tu habitación, solo, escribiendo o cantando. Quienes se dejan intervenir no pueden pertenecer a causas nobles". El músico también recordó a su tía Charito, quien le pidió que terminara la secundaria, y dedicó el título a ella y a su padre, reconociendo que sus caminos tomaron rumbos diferentes.

El Doctorado Honoris Causa representa el máximo reconocimiento honorífico que una universidad puede otorgar, reservado a quienes han realizado aportes sobresalientes en campos académicos, científicos, artísticos o sociales.

Para cerrar, Páez brindó un show para los presentes en el que interpretó "Caminando por Rosario", "Linyera", "Tratando de crecer", "Oración del remanso", "Sale el sol", "Un loco en la calesita", "A la casa", "Mirta, de regreso", "La vida es una moneda", "Ciudad de pobres corazones", "Mariposa Tecknicolor" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón".