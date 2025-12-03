El conjunto Zambazul, embajador musical de Purmamarca y flamante ganador del Festival Pre Cosquín 2026 - Sede San Salvador de Jujuy en el rubro “Canción Inédita”, está organizando una gran peña para recaudar fondos que le permita a sus integrantes solventar el viaje que los tendrá en el escenario del Pre Cosquin nacional en la provincia de Córdoba.

“La Peña de Zambazul. Rumbo al Pre Cosquín 2026” será este domingo desde las 12 en el Salón Municipal de Purmamarca. Actuarán el bailarín Hugo Cazón, el folclorista Daniel Cisnero, los anfitriones de Zambazul, la música Rut Alonso, el cantautor Adrián Temer, el bandoneonista Alexander Cruz, el Grupo Tojra, y el Ballet Femenino “Diosas del Caporal”. Zambazul es un conjunto de música folclórica nacido y consolidado en el seno de la comunidad de Purmamarca.

El grupo tiene una propuesta que honra las raíces del noroeste argentino, y recientemente se consagró ganador en la categoría “Canción Inédita” del Pre Cosquín 2026, obteniendo el derecho de representar a Jujuy y a su querida Purmamarca en el certamen nacional. La victoria de Zambazul es un logro de toda la comunidad, y su participación en el certamen nacional es un proyecto que necesita del apoyo de todos. Lo recaudado en esta peña, estará destinado a los gastos de viaje, estadía y alimentación, permitiendo que el grupo pueda representar con orgullo a Purmamarca en el escenario nacional del Pre Cosquín 2026, en la ciudad de Cosquín, Córdoba, en busca de un lugar en el festival mayor del folclore nacional.