Miguel Mateos fue ovacionado en Jujuy

El sábado por la noche el artista con letras mayúsculas, Miguel Mateos se presentó nuevamente en la provincia de Jujuy ante un Cine Teatro Altos Hornos Zapla de la ciudad de Palpalá totalmente repleto de personas que esperaban ansiosas corear sus canciones.

La visita del reconocido cantante fue en el marco de la celebración de los 40 años del lanzamiento de su disco "Rockas Vivas" en la que repasó muchos de los éxitos de una época dorada del rock nacional.

Miguel Mateos llegó a Palpalá luego de una intensa gira por el interior de nuestro país y recientemente estuvo visitando México recorriendo Mérida, Monterrey, Toluca Guadalajara y Puebla en donde también cosecho aplausos.

El show comenzó cerca de las 22.30 y apenas puso un pie en el escenario el artista fue ovacionado. Personas de todas las edades cantaron a viva voz "Va por vos, para vos" canción con la que comenzó una noche que seguramente quedará guardada en la retina de los cientos de personas que agotaron las localidades de un lugar que se vistió de la fiesta y de mucho rock para esta ocasión.

Cabe recordar que primeramente el show iba a realizarse en el estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá, pero por cuestiones de logística y sonido fue trasladado al cine teatro que "quedó chico" para la cantidad de personas que concurrieron a disfrutar de esa noche.

Miguel Mateos dialogó en todo momento con el público que bailaba, reía y coreaba su nombre. Comento "estuve visitando Purmamarca y de ese bello paisaje. Tomé un vinito en Maimará y me volví mas patriota en Tilcara", dijo y fue ovacionado por el público. Agregó que los jujeños no somos conscientes del bello espacio, lugar que habitamos, "es majestuosa, la energía que transmite esta provincia, y ustedes, su gente ni hablar la buena gente que se encuentra aquí".

“ROCKEANDO” | A LOS 71 AÑOS DEMOSTRANDO SU VIGENCIA.

Sonaron canciones como "Sola una noche más", "Extra extra", "En la cocina (Huevos)", "Un poco de Satisfacción". No faltaron los covers, como el de "The Power of Love" de Huey Lewis and the News , "Tears For Fears" Everybody Wants To Rule The World (que comentó que es su canción preferida de la década de los 80) y "She loves you" de The Beatles que todos bailaron y aplaudieron.

Sonaron también "Mundo feliz", en donde dijo "nosotros los argentinos no tomamos dimensión de la fuerza que tenemos y debemos de saber que de esta situación y de otras vamos a salir adelante siempre. En un mundo donde todos se pelean, la única pelea que vale es la pelear por el amor".

Con "Es tan fácil romper un corazón" todos bailaron y saltaron. Salteños y tucumanos llegaron hasta Palpalá para aplaudir de pie al artista.

Después sonó "Mensajes en la radio" y Mateos dijo que es una canción que le encanta y le tiene mucho cariño pero que además es una canción que hace muchísimos años que no la tocan.

La despedida comenzaba a asomarse en la noche palpaleña y sonaron "Malos pensamientos" y el cantante dijo "Me encanta darles a mis seguidores Un poco de satisfacción", canción que fue bailada, aplaudida y cantada a viva voz.

La gente pedía una canción más y el artista volvió para cantar "Un gato en la ciudad", "Tira para arriba" y en cada estribillo volaban para arriba buzos y camperas.

Pero antes de la última canción Miguel Mateos se encargo de presentar a cada uno de los integrantes de su banda y el publico respondió con una ovación de pie para cada uno de ellos, en especial para Alejandro Mateos, hermano del cantante, que es el encargado de la batería, caja de ritmos y coros.

La noche terminó minutos pasados de la medianoche cuando sonaron los acordes y el riff de "Cuando sea grande" para poner el broche de oro para una noche jujeña calurosa, porque más allá de las altas temperaturas el calor de una época dorada del rock nacional. El público jujeño por más de dos horas se olvidó de las obligaciones y lo difícil de la situación porque el sábado en Palpalá Miguel Mateos a sus 71 años demostró estar mas vigente que nunca y que es uno de los artistas más querido y aclamados de nuestro país.