El Huayra homenajea a Lavalle en su nuevo espectáculo

Se viene una nueva edición del Festival del Niño y el Folclore que cada fin de año presenta el Taller de Danzas Nativas Huayra Muyoj, reuniendo los aprendizajes y las experiencias del ciclo lectivo.

Las presentaciones serán los días sábado 13 a las 21, y domingo 14 a las 20, de este mes, en la sala mayor del Teatro Mitre.

La academia y sus logros son muy conocidos en nuestra comunidad. Siempre se habla del Huayra Muyoj por dos razones, porque literalmente se levanta a partir de una familia de sangre, donde todos bailan y ponen su granito de arena para que la escuela siga adelante creciendo y enseñando a nuevas generaciones a amar nuestras tradiciones.

Hoy, al frente de la academia están el profesor Rodolfo Revollo quien dirige todo (de la mano de sus hijos), y de Gabriela Saavedra, su esposa, a la que conoció bailando. Se enamoraron seguramente con una zamba, y fueron parte de eso que hoy logran con sus alumnos, es decir de aquella primera gira a Europa en 1985, como integrantes del ballet, de esa academia que había fundado la madre de Rodolfo, Camila Rebollo.

En esa primera gira, Rodolfo y Gaby (como se la conoce hoy), bailaron y disfrutaron de un amor que dio como fruto seis hijos, todos "profes" de danza y parte de semejante empresa de alguna manera.

Y la otra razón por la que se dicen familia es porque se logra una conexión con sus bailarines-alumnos, de mucha afectividad y enseñanza de valores, que se prolonga en los años, y que hace que siempre vuelvan "los viejos", que ya egresaron hace tiempo y quieran volver a bailar.

Rodolfo está muy orgulloso de ese equipo y resalta que hoy, el ballet está dirigido también por sus hijos Martín Andrés y Rodolfo Fernando; y que Lucas, además de bailar y enseñar hace la prensa y difusión en las redes de la academia.

Gaby, a la par de Rodolfo, es la mamá encargada de todo el grupo en los viajes, la directora de vestuario y la administrativa de la escuela... y obvio, sigue bailando.

1985 | EN LA PRIMERA GIRA POR EUROPA, RODOLFO REVOLLO Y GABRIELA SAAVEDRA.

Un año productivo

El Huayra Muyoj vivió un 2025 muy movido, que comenzó con el HM Folk, en su primera edición. Un festival nacional de danzas folclóricas organizado por la academia jujeña, con la intención de que se haga una tradición y el sueño de llegar a ser internacional.

"Fue una experiencia muy linda, donde participaron grupos de distintas partes del país y varios ballets de nuestra provincia que fueron invitados a participar del festival", recordó Revollo.

"Después tuvimos nuestra 17º gira por Europa este año, participando en festivales de Chipre del Norte, Turquía, Portugal y España, y dentro de este último país, tuvimos la posibilidad de presentarnos en un encuentro muy lindo de Las Islas Canarias", continuó, refiriéndose a una gira que los tuvo por tres meses representando a Jujuy y al país por ese continente.

"Y algo muy importante fue haber estado en el festival de Cadiz que se volvía a hacer después de 14 años. El último se había hecho en 2011 y nosotros también habíamos estado ahí, dice emocionado. Se relanzaba y fue hermoso reencontrarnos con gente amiga, guías y directivos de festivales. Fue muy emotivo poder ser parte de eso", contó emocionado.

Apenas volvieron de Europa, se prepararon para asistir con el ballet juvenil y el flamante ballet de adultos (que comenzó a gestarse este año a partir de un taller que dictó el profesor Pablo Almirón Sorroza y que dirigen junto a Rodolfo Revollo) al Fifas (Festival Internacional de Folclore Ashpa Sumaj) 2025, que se hizo en octubre en Termas de Río Hondo. "Los adultos por primera vez pisaban un escenario. Y ahora en el festival de fin de año, este ballet va ser parte también.", comenta.

"El balance fue positivo. Siempre vamos para adelante, tratando de hacer cosas e innovar. El trabajo que hacen mis hijos Martín Andrés y Rodolfo Fernando, que dirigen conmigo el ballet, es muy valioso", dice, y "Lucas, mi otro hijo, se hace cardo de las redes sociales. Trabajamos codo a codo para llevar el desafío del Huayra adelante".

El espectáculo de este año

"Este año, gran parte del espectáculo va ser un homenaje a la vida de Juan Galo Lavalle, con sus aciertos y sus errores, mostrando a través de la danza, los momentos en los que estuvo presente en las distintas regiones de nuestro país. Lo vamos a ir acompañando con relatos y con la danza de cada una de las regiones por done anduvo. Es una propuesta muy linda y esperamos que al público le guste", comenzó explicando el profesor sobre la presentación de este fin de año.

"También van participar nuestras filiales Sueños de Mi Tierra de Perico, dirigida por la profesora Ana Gómez; y Virgen de la Candelaria, de Humahuaca, dirigida por Diego Méndez; y como invitados estará el ballet Urus Virgen de la Candelaria, haciendo el espectáculo de caporales", continuó.

"Se suman además los que llamamos 'Huayras experimentados', que son chicos que ya hicieron giras con nosotros en otros años, y que siempre vuelven mostrando el amor que siguen sintiendo por la danza, demostrando compañerismo al volver a ensayar", sigue.

Contó también que habrá música en vivo con el grupo que acompañó la gira a Europa.

"Es la familia del Huayra mostrando lo que fue nuestro año", concluyó.