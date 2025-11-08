°
8 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Música

Seminario de Capacitación “¡Que suene la orquesta!”

Las clases serán en la Ciudad de las Artes, desde el miércoles hasta el viernes, con Gabriela Agüero.

Sabado, 08 de noviembre de 2025 22:52
GUSTAVO GUERSMAN | DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE LA UNT, BRINDARÁ UNA CHARLA.

Se dictará en Jujuy el Seminario de Capacitación "íQue suene la orquesta!", sobre dirección musical y herramientas socio pedagógicas para orquestas infanto juveniles y ensambles escolares, a cargo de la profesora Gabriela Agüero, directora de la Orquesta Popular de Tucumán Juan XXIII.

El mismo se dará los días miércoles, jueves y viernes próximos, destinado a docentes de Música de los distintos Niveles Obligatorios (Primario, Secundario), Nivel Superior y Modalidad Artístico y Técnico Profesional.

La organización está en manos del Eco Cultura Creativa.

El seminario tiene Resolución Unju Expte. S2205/25 de Interés Educativo.

Se dictará en la Ciudad de las Artes, y también contará con la visita de honor del maestro Gustavo Guersman (director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UNT) quien brindará un espacio abierto a todo público denominado "Conversatorio de la interpretación musical, la comunicación y la tradición", el día jueves a las 18.

Mayores informes e inscripciones, se pueden solicitar por mail a [email protected], o por celular a 388-5010527 o 388- 5738628.

 

