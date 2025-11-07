Último concierto y nuevo presidente del Mozarteum Jujuy

El Mozarteum filial Jujuy cierra hoy con la visita de la Antigua Jazz Band a la provincia, su 44º temporada de conciertos; y anuncia el inicio de la gestión del nuevo presidente de la institución, Gustavo Méndez Pimentel.

Los artistas estarán hoy a las 11 ofreciendo una masterclass en Interpretación del Jazz, en la Escuela Superior de Música (sede de Güemes esquina Senador Pérez), destinado a músicos jazzeros y estudiantes, con entrada libre y gratuita, y cupo limitado sujeto a la capacidad de la sala.

Esta noche desde las 21, la Antigua Jazz Band actuará en la sala mayor del Teatro Mitre, poniendo la frutilla del postre a la programación 2025 de música, de la mano de la institución cultural.

El Tribuno de Jujuy conversó con el flamante presidente del Mozarteum, quien asumió el 15 de septiembre último. Recibió el cargo de manos de su anterior presidente, quien lo fue durante ocho años, Víctor Rosado Fabbroni, quien también participó de la charla, para entre ambos dar detalles de lo realizado y de los próximos pasos del Mozarteum.

El lunes pasado se hizo la presentación de la nueva comisión en la Secretaría de Cultura de la Provincia, ante su titular, José Rodríguez Bárcena.

Rosado Fabbroni explicó que Gustavo Méndez Pimentel es el nuevo presidente, se mantiene en la vicepresidencia Lucrecia Tufiño; y aclaró que él no se va de la comisión, sino que será el nuevo protesorero. "Volvieron algunos miembros que se había retirado por cuestiones personales como Alejandra Gutiérrez, y María Delia Gámez, y además se incorporó gente nueva. También se incorporó el profesor Arturo Ocaranza, que con sus conocimientos se encarga de realizar las notas del programa (sobre los artistas y el repertorio, en cada concierto), a modo educativo.

"Con esta renovación querremos también informar que seguimos la misma línea que nos marcó en su momento Sylvia Cornejo (presidenta fundadora)", mencionó Rosado, "con Gustavo trabajamos muy a la par, y muy comprometidos con la institución, adaptándonos a los cambios".

Mencionó como uno de los cambios el haber digitalizado el acceso a los bonos para los conciertos de todo el año, "que se adquieren todos por Autoentrada, y antes se los hacía a mano, uno por uno, escritos a mano", recuerda de sus antecesores", comenta.

Méndez Pimentel comenzó a acercarse a la comisión en 2013 y en 2014 ya estaba organizando el Ciclo de Cine de la institución. Es un conocedor exquisito de la música clásica, y se encarga de difundirla y hacer docencia en cuanto a su escucha desde un segmento radial que tiene hace dos años por Radio Nacional.

"Uno entra con todo el entusiasmo. Cuando te llaman es un honor, y luego se trasforma en un compromiso grande esto de participar de la comisión", explica el nuevo presidente. No se puede sacar la atención de esta responsabilidad, porque si algo no funciona, no garantiza el futuro de la institución. Ese es el desafío".

Rosado explica también que otra de las cuestiones en las que tuvieron que adaptarse en el uso de las redes sociales del Mozarteum.

Entre las actividades destacadas también cuentan que hace 17 años el profesor Dante Balanza de la Escuela de Minas, trabaja con el Mozarteum para becar alumnos para que participen en calidad de público de los conciertos de la temporada, con muy buenos resultados. Esta es una forma de gestionar nuevos públicos en música clásica. La escuela tiene un área que promueve la apreciación del arte, y en ese marco se hace esto.

"Los chicos le dan frescura al concierto, porque, por ejemplo, cuando termina, todos se van a saludar a los músicos y les piden sacarse fotos, cosa que no suele suceder con los artistas de la música clásica. Sobre todo, los artistas europeos, suelen sorprenderse con agrado de estas cuestiones y piden volver a Jujuy", cuenta Rosado.

Este año se hicieron varias masterclasses con artistas que llegaron a Jujuy, "además hemos auspiciado la presentación de coro y ópera, del maestro Albero Balzanelli", recordó Méndez.

Para el año

El año que viene el Mozarteum filial Jujuy cumple sus 45 años, y entre otras actividades que se piensan delinear, Rosado y Pimentel mencionaron una muestra de una semana, que se realizará en el Cabildo de Jujuy.

Con guías, concursos y sorpresas para el público.

Hoy, la Antigua Jazz Band

LA BANDA | DEBUTÓ EL 26 DE ABRIL DE 1968.

La Antigua Jazz Band se presenta hoy a las 21, en la sala mayor del Teatro Mitre.

Antigua Jazz Band fue fundada en 1968 por ocho integrantes de la legendaria Guardia Vieja Jazz Band, a su vez formada en 1948 y que cumplió un papel fundamental en la introducción del jazz de origen negro en la Argentina, con la idea de interpretar y difundir el jazz afroamericano.

De aquellos ocho integrantes, Rolando Vismara continúa en la actualidad su actividad.