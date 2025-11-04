El monolito de Sergia Siufi y Carlos Ibarra

Se cumplió un año de la inauguración del monolito en homenaje la señora Sergia San Martín de Siufi, y al exvicerrector del Colegio Nacional "Teodoro Sánchez de Bustamante", profesor Carlos Ibarra, por su labor y compromiso con los carroceros de su época. El mismo se encuentra ubicado en la Ciudad Cultural.

AMENO ENCUENTRO | PARA SEGUIR CULTIVANDO RECUERDOS.

Este homenaje post mortem a ambas personalidades, ella como madre de carroceros que se comprometió por muchos años con los alumnos para ayudar en las creaciones del colegio, y él en calidad de docente, fue iniciativa de exalumnos de la institución.

Al cumplirse el año del monolito, los egresados de aquellos años, volvieron a reunirse para recordarlos con el cariño de siempre, visitaron el lugar, compartieron una merienda, y volvieron a revivir las anécdotas.

SERGIA SIUFI

Estuvieron presentes Rita Torena, César Siufi, Susana Costilla, Silvia Gius, Titi Baca, Lito Ortíz y la hija del profesor Ibarra, Mónica Ibarra. También recordaron a quienes de su grupo ya fallecieron pero compartían el cariño por Sergia y Carlos, como ser Ricardo Márquez, Roberto Siufi, y Carsi y Chuta Arabel, "a quienes siempre con una sonrisa los tenemos cerca, con picardías, poemas y juntadas", comentó Rita Torena.