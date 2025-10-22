°
22 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
automovilismo
Encuentro federal
salud mental
Robo millonario
educación
Pavimentación
Siniestro Vial
Cocaína
PRIMERA NACIONAL
regional
automovilismo
Encuentro federal
salud mental
Robo millonario
educación
Pavimentación
Siniestro Vial
Cocaína
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1545.00

3884873397
PUBLICIDAD
Ciclo de cine

"Corazón salvaje" de David Lynch

La proyección será mañana. Presenta Bruno Gareca.

Miércoles, 22 de octubre de 2025 00:00
Ciclo de cine

El ciclo de cine de Teatro El Pasillo, está presentando en este mes, filme de David Lynch.

El encuentro es cada jueves a las 21 en la sala de José de la Iglesia 1190, presentado por Bruno Gareca.

Mañana se verá "Corazón salvaje", con Nicolás Cage y Laura Dern.

Durante un permiso carcelario, Sailor va a ver a su novia Lula y ambos deciden huir a California. La madre de la chica, que se opone a esta relación, se pone en contacto con un mafioso para que elimine a Sailor. En realidad, quiere deshacerse de él porque el joven presenció cómo ella y su amante asesinaban a su marido. La huida de Sailor y Lula va acompañada de turbios acontecimientos y sórdidos recuerdos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD