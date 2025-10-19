Literatura para todos o para unos pocos, ese es el dilema

El debate sobre los límites y el propósito de la literatura ha cobrado nueva fuerza tras las recientes declaraciones de Juan del Val, flamante premio Planeta en España, en el programa televisivo El Hormiguero. Allí el escritor defendió la necesidad de una "literatura para la gente" opuesta a la que únicamente se dirige a una élite intelectual. Unos días antes del anuncio de un apetecible galardón -un millón de euros más una considerable exposición pública-, la adjudicación del Nobel de Literatura para el escritor húngaro László Krasznahorkai, un autor europeo de "prestigio" y muy lejos de cualquier masividad, reavivó un debate histórico en el ámbito cultural, que vigoriza viejas tensiones sobre el papel de la literatura popular y su legitimidad frente a las obras consideradas de mayor exigencia intelectual.

Juan del Val sostuvo que existe una desconexión entre buena parte de la producción literaria actual y el público general, al afirmar que "hay una literatura que se escribe para que la entienda la gente y otra que se escribe para que la entienda una élite". El escritor y panelista televisivo defendió la validez de los libros que buscan llegar a un público amplio, argumentando que "la literatura no tiene por qué ser difícil ni exclusiva", una afirmación que ha sido interpretada por algunos sectores como una crítica directa a los autores que privilegian la complejidad formal o el experimentalismo.

En este contexto, el Nobel de Literatura otorgado al escritor húngaro László Krasznahorkai, puede leerse como un aval para este tipo de autores "difíciles de leer" pero más nutritivos y estimulantes para el intelecto de sus lectores. La Academia sueca lo ha calificado de un escritor épico, con una narrativa caracterizada por el absurdo y el exceso grotesco. La prosa de Krasznahorkai ha sido considerada por algunos críticos como "torrencial": sus narraciones desafían constantemente las expectativas tradicionales de claridad o resolución literaria.

Diversos escritores y críticos han respondido a las palabras de Del Val, señalando que la distinción entre literatura "para la gente" y literatura "para la élite" puede contribuir a una visión reduccionista del panorama literario. Algunos de estos críticos han recordado que muchas de las grandes obras de la literatura universal, hoy consideradas canónicas, fueron en su momento textos populares o accesibles para el gran público. Otros, en cambio, han defendido la necesidad de mantener espacios para la experimentación y la exigencia intelectual, subrayando que la literatura también puede ser un desafío para el lector.