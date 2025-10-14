San Pedro de Jujuy llega al histórico Teatro Mitre

Hoy desde las 21, llega al Teatro Mitre "Cultura en Concierto", el programa impulsado por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, que encabeza Julio Bravo. Ya se venden las entradas vía web. Los talentosos artistas de la "Perla del Ramal" desembarcan en el histórico coliseo mayor de nuestra provincia con la expectativa de vivir una noche a puro ritmo, en la que se podrá disfrutar de diversos géneros musicales y para acompañarlos se podrán adquirir las entradas ingresando a https://f.mtr.cool/qmwgegzmzb.

Estarán en el escenario Ceci Sanagua, Ramales, Sugar, Karavana, Bulevard Cover, Marcos Pérez, Tabú y La Yegua Band, cada uno con su repertorio para el deleite de la gente, que seguro llenará la sala principal. "La verdad que muy contento, muy emocionado por esta oportunidad de estar con el programa Cultura en Concierto allá en el teatro capitalino, el Teatro Mitre", fue lo primero que destacó Pedro Pardo, del grupo Tabú.

El músico destacó que "la elección de temas ya la hicimos hace dos semanas atrás aproximadamente, que es la misma con la que nos hemos presentado en nuestro festival de la Peña Colorada. Así que esperamos dejarla a la gente bien arriba con nuestra marca, llegamos a hacer tropical, todo, cumbia, cuarteto y bueno, transmitir la alegría de los sampedreños".