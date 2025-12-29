Lo más visto y escuchado

POR PLINIO LÓPEZ

Cierra el 2025 y como es costumbre se conocen cuáles fueron las series, películas, videos y música más populares durante el año. En el caso de las series lo más llamativo es la buena salud de la que goza la comedia a través de una selección donde el humor -de las más variadas formas: absurdo, ácido, negro, como sátira social- está mucho más presente que en anuarios anteriores, incluso irrumpiendo inesperadamente en dramas o thrillers oscuros. También hay lugar -más moderado, pero igualmente equilibrado- para la ciencia ficción.

Viudas negras: p*tas y chorras (Flow) se ubicó entre las más vistas; Adolescencia (Netflix) y El Eternauta (Netflix).

BAD BUNNY

Por otro lado, YouTube presentó los rankings con los videos musicales más vistos del país durante este año. La cumbia, el reggaetón y el RKT dominaron la escena musical de la plataforma.

Cazzu "Con otra" (video oficial); Roze Oficial, Max Carra, Valen, Ramky en los controles - "Tu jardín con enanitos" (Official Video); Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un poco de ruido y Pinky SD - "Si no es muy tarde", "Estaba aquí pensando" - La Repandilla x Aneley (Video oficial); María Becerra, Paulo Londra x XROSS - "Ramen para dos" (Official Video) | Shanina: Parte I; W Sound 05 "La plena" - Beéle, Westcol, Ovy On The Drums; Q' Lokura x Los Herrera - "Carita triste" (Video oficial); Emilia, Tini, Nicki Nicole - "Blackout" (Official Video); Jere Klein X Katteyes - "Todo k ver" (Video oficial); y Emilia, Luísa Sonza - "Bunda" (Official Video).

Spotify: los más escuchados en el 2025. En cuanto a los resultados globales, Bad Bunny volvió a encabezar los rankings de SpotifyWrapped, con más de 19.8 mil millones de streams en 2025. En segundo lugar quedó Taylor Swift, quien había sido número 1 en los dos años previos.

La canción más escuchada del mundo fue "Die With A Smile", el dueto de Lady Gaga y Bruno Mars, que superó los 1.7 mil millones de reproducciones. El segundo lugar quedó para "Birds of a Feather" de BillieEilish, seguido por éxitos de Rosé & Bruno Mars, Alex Warren y el propio BadBunny.

CAZZU

Los artistas más escuchados en el 2025 a nivel global fueron Bad Bunny, Taylor Swift, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh y FuerzaRegida.

Las canciones más escuchadas de 2025 en el mundo fueron Die With A Smile" de Lady Gaga y Bruno Mars; "Birds of a feather" de Billie Eilish; "APT." de Rosé y Bruno Mars; "Ordinary" de Alex Warren; "DtMF" de Bad Bunny; "Back to friends" de Sombr; "Golden" de Huntr/X, Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami, Kpop Demon Hunters Cast; "luther (with sza)" de Kendrick Lamar; "That's So True" de Gracie Abrams; y "WILDFLOWER" de Billie Eilish.

En cuanto a la pantalla grande estas fueron las películas más taquilleras de 2025 en el mundo: 'Ne Zha 2', de Yu Yang: 1.901 millones; 'Lilo y Stitch', de DeanFleischer-Camp: 1.030 millones; 'Una película de Minecraft', de Jared Hess: 955 millones; 'Jurassic World: El renacer', de Gareth Edwards: 844 millones; 'Cómo entrenar a tu dragón', de DeanDeBlois: 626 millones; 'Superman', de James Gunn: 604 millones; 'F1: La película', de Joseph Kosinski: 603 millones; 'Misión imposible: Sentencia final', de Christopher McQuarrie: 597 millones; 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos', de MattShakman: 490 millones; y Capitán América: Brave New World, de Julius Onah: 415 millones.