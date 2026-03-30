"El cumplimiento y la familia son la base de lo que construimos"

CLAUDIO IGARZABAL

Ferigutti Metalúrgica es hoy una de las empresas industriales más importantes del norte argentino. Con más de seis décadas de trayectoria, su crecimiento se sostiene en valores firmes, visión de futuro y una fuerte identidad familiar. En diálogo con nuestro medio, Renato Ferigutti repasó los orígenes, el presente y los desafíos de una firma que supo adaptarse a los cambios productivos de la región.

¿Cómo nace Ferigutti Metalúrgica y cómo logra posicionarse como referente en el NOA?

La empresa nace hace aproximadamente 62 años, con la llegada de nuestro nono, Pietro Ferigutti, a la Argentina en 1950. En 1955 se suma nuestra nona junto a sus dos hijos, y al poco tiempo comienzan a trabajar Pietro con Mario y Flavio. Así empieza una historia de esfuerzo, de trabajo constante y de crecimiento sostenido. Con el paso del tiempo, la empresa fue consolidándose y hoy estamos nosotros, la tercera generación, junto a Piero Ferigutti, al frente de una planta industrial que es referente en el norte argentino y que se encuentra entre las más importantes del país.

¿Cómo fue ese proceso de continuidad generacional dentro de la empresa?

Fue algo muy natural. Desde chicos estuvimos vinculados al trabajo. Nuestras "penitencias" eran ir al taller después del colegio, y eso, con el tiempo, se transformó en aprendizaje. Terminamos la secundaria, nos profesionalizamos y seguimos ligados a la empresa. Realmente llevamos esto en la sangre: trabajar el metal, lijar, soldar, pintar, vender... es parte de nuestra identidad. Es un oficio que se aprende haciendo y viviendo el día a día.

¿Qué valores considera que fueron clave en el crecimiento de la empresa?

Sin dudas, la unión familiar. Es algo que nos inculcaron Pedro, Mario y Flavio, y que hasta hoy sigue siendo un pilar fundamental. En los buenos y en los malos momentos, la familia siempre estuvo unida, y eso permitió sostener el proyecto a lo largo del tiempo. También fue muy importante la visión de ir siempre un poco más allá. Si una máquina podía cortar 20 milímetros, se buscaba una de 40. Esa mentalidad de anticiparse a la demanda nos permitió crecer. Y, por supuesto, hay dos valores fundamentales: la palabra y el cumplimiento. Respetar los plazos de entrega y ser responsables con lo que prometemos es lo que nos define como empresa.

Hoy sus trabajos están presentes en distintos sectores productivos. ¿Qué representa eso para ustedes?

Es un orgullo enorme. Ver que nuestras estructuras recorren la provincia, el norte e incluso otras regiones del país es muy gratificante. Hemos trabajado en ingenios, en la industria minera, en el sector cerealero, con silos, tanques, cintas transportadoras y todo tipo de estructuras. Al estar en una región donde la demanda no siempre es constante, tuvimos que adaptarnos. No podíamos hacer producción en serie, entonces desarrollamos la capacidad de hacer de todo. Esa versatilidad fue clave para sostener el trabajo y crecer.

Ese crecimiento también implicó un salto en calidad y profesionalización...

Totalmente. Hoy tenemos ingeniería propia, control de calidad, seguimiento de productos. Dimos un salto importante en la gestión, con áreas bien definidas como administración, planificación, recursos humanos y desarrollo comercial. Ya no somos solo una metalúrgica, somos una planta industrial con procesos organizados y con una estructura que nos permite competir en otros niveles.

¿Cuándo se da el gran punto de inflexión en ese crecimiento?

El salto más fuerte se dio entre 2013 y 2016, a partir de proyectos vinculados a la minería, especialmente con Sales de Jujuy. Eso nos permitió adquirir nuestro predio, invertir en maquinaria y enfocarnos en nichos donde hay mayor exigencia técnica y menos competencia. La minería, y particularmente el litio, fue un motor clave en esta etapa de expansión.

¿Cómo se proyectan hacia el futuro?

Hoy estamos en la tercera generación y ya se están incorporando algunos de nuestros hijos, que son profesionales. Pero, como nos pasó a nosotros, es importante ir conociendo el trabajo en cada sector de la planta. Creemos que esa es la única forma de asumir responsabilidades con verdadero conocimiento. El desafío es seguir creciendo, expandiéndonos a nuevas regiones y fortaleciendo nuestra estructura como planta industrial.

Para finalizar, ¿Qué mensaje le gustaría dejar?

Principalmente, un agradecimiento. A nuestro abuelo Pietro por haber llegado a la Argentina y a Jujuy, y a Mario Ferigutti, que ya no está, pero que fue una pieza fundamental en este camino. Este logro era su gran sueño. Y también remarcar la importancia de la unión familiar. Hay valores que pueden parecer antiguos, pero siguen siendo la base de todo. Gracias a eso, hoy podemos seguir creciendo y proyectándonos hacia el futuro.