Panorama de las vacaciones de verano 2026: Argentina vs exterior

"En la primera parte del año observamos muchos argentinos adelantando reservas para viajes al exterior, apalancados en un tipo de cambio que resultaba conveniente. Sin embargo tras la corrección cambiaria, ese comportamiento se revirtió rápidamente: el encarecimiento de los destinos internacionales llevó a que una parte importante de la demanda se volcara al turismo local", señaló su director Damián Di Pace.

Esto se reflejó claramente en los últimos fines de semana largos, con altos niveles de ocupación en distintos destinos del país, mostrando cómo los cambios en el contexto macroeconómico impactaron directamente en las decisiones de consumo.

De acuerdo al relevamiento realizado por las principales plataformas de turismo, se elaboró el Top 5 de destinos nacionales e internacionales más consultados por los argentinos para planificar las vacaciones de este año, figurando Jujuy en el grupo 4.

"Otro factor clave detrás del mayor atractivo de los destinos locales fue la política de precios: Muchos prestadores ajustaron tarifas con aumentos interanuales por debajo de la inflación promedio, buscando sostener competitividad y capturar demanda", agregó Di Pace.

Esta estrategia permitió que varios destinos mantuvieran niveles elevados de consultas y reservas, aún en un contexto de ingresos reales ajustados.

En otra imagen se puede observar los destinos clásicos nacionales que eligen los argentinos para pasar sus vacaciones como es Mar del Plata. Allí se relevó 14 noches para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en avión y con estadía en un hotel 3 estrellas, sumando un total de $5.121.156, lo que representa un aumento interanual 2024-2025 (relevando los diciembre de cada año) del 4%.

Hay que aclarar que existen vuelos más económicos Low Cost sin valija, pero para evaluar el aumento interanual se relevaron vuelos con las mismas características que el año 2024 (vuelos directos con valija).

Por otro lado, "si hablamos de uno de los destinos más elegidos por los argentinos en el exterior Brasil es uno de ellos.

Para este caso la consultora relevó 14 noches para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en avión y con estadía en un hotel 3 estrellas, sumando un total de $5.101.545, lo que representa un aumento interanual 2023-2024 del 46%.

Para este verano, se observó un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana.

Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, "los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles", especificó.

Esta tendencia consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la actual temporada, se sostuvo desde Focus Market.

ELECCIÓN | BRASIL ES EL DESTINO MÁS ELEGIDO POR LOS ARGENTINOS PARA VERANEAR EN EL EXTERIOR.

Posicionamiento

Al observarse detalladamente el primer cuadro, se apreciará que Jujuy está entre los destinos más populares elegidos por los argentinos y los extranjeros para vacacionar en el país, situación que se registra desde un par de años atrás y se consolida firmemente en base a los registros anuales.

En la región Norte la provincia es la favorita junto a Salta y Tucumán en el puesto 4, y así está siendo demostrado por la masiva llegada de visitantes en los últimos días, quienes eligieron la Quebrada de Humahuaca para recibir el Año Nuevo y participar en las festividades populares que anticipan la celebración del carnaval.