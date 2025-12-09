Solicitan la autonomía de Alto Comedero

El presidente del Centro vecinal del sector B6, Diego Mamani, afirmó que es necesario que la nueva composición que tendrá la Legislatura de Jujuy trabaje y logre un acuerdo general para la elaboración de un proyecto de ley que concrete la autonomía municipal de Alto Comedero.

Indicó que con esta medida administrativa se podrá contar con más recursos económicos para garantizar la provisión óptima de agua potable, mejoramiento de servicios públicos, alumbrado y seguridad para todo el sector.

Alto Comedero "tiene más de 100 mil habitantes, por lo tanto, necesita un plan específico de obra pública de manera urgente, que incluya el mejoramiento de viviendas, cloacas, canalización de arroyos, mejora de la seguridad, entre otras demandas", dijo Mamani.

El sector "sufre el abandono crónico del municipio capitalino, porque no da abasto para atender la creciente demanda de la población de Alto Comedero. La mejor opción concreta para mejorar la calidad de vida de sus vecinos es lograr la autonomía municipal", insistió.

Un gobierno local "podría regular el crecimiento descontrolado, asegurando el desarrollo sostenible de Alto Comedero", cerró.