Las "lobitas" ganaron en la ida con lo justo a La Viña



Rugieron las "lobitas". Las chicas de Gimnasia ayer en el estadio "La Tablada" vencieron por 1 a 0 a La Viña en el encuentro de ida por la Segunda Fase Preliminar de la Copa Jujuy entre los clubes de la Liga Jujeña de Fútbol. No le fue nada fácil al equipo de Héctor Soria poder superar a las "tiburonas", pero le alcanzó el festejo de Selene Galián para llegar con ventaja a la revancha que se jugará en los próximos 7 días en el predio de Papel NOA.

El duelo comenzó parejo y con estudio pleno de ambas propuestas, pero las "lobitas" sacaron una ventaja con Marafini de creadora. Y a los 10' un córner perfecto al punto del penal le quedó a Galián para que meta el frentazo y ponga el 1 a 0. La delantera se tomó revancha de una jugada previa al centro recibido, pero en un mano a mano que la golera Pereyra le sacó a puros reflejos.

Las "tiburonas" intentaron reaccionar con la manija de Alberto y de a poco fue llevando peligro al arco "lobo". Antes del final de esa etapa un centro pasado le quedó a Ángeles Zenteno que controló y sacó un derechazo que se fue apenas encimas del travesaño.

La segunda mitad tuvo mayor dinamismo porque La Viña fue en busca del empate. Y eso generaron espacios en el fondo y por poco Sandra Gutiérrez marca el segundo gol de Gimnasia pero se arrebató y la tiró por arriba del parante. Encima de una pelota parada Galián hizo temblar el arco que le impidió otro grito. Recién a los 24' Zenteno quedó cara a cara con Wendler que achicó muy rápido negando el intento. Después la arquero Pereyra de tiro libre hizo suspirar a sus compañeras pero la pelota pegó en el poste y salió.

Al final las "lobitas" pudieron liquidarlo con un giro de Cajal, un remate de Murillo y otra de Galián bajo el arco.

Entre otros resultados de los encuentros masculino de ida, semifinales en la Liga del Ramal, Rodeíto de local igualó 1 a 1 con Tiro y Gimnasia y La Esperanza se impuso 2 a 1 a Parapetí en el estadio "Fernando Sembinelli".