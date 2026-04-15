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Deportes

Corrillo en Corea del Sur

El representante de La Quiaca viajó con otros 18 instructores.

Miércoles, 15 de abril de 2026 00:00

Una delegación de 19 instructores pertenecientes a la Confederación Argentina de Taekwondo representaron a Argentina en los festejos del 60 aniversario de la ITF ( Federación Internacional de Taekwondo) que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur. Entre ellos fue seleccionado Ariel Corrillo, 4to Dan, por su gran desempeño como instructor en la zona del norte argentino y desarrollo de las artes marciales en países limítrofes, como Bolivia.

La ciudad de La Quiaca está orgullosa por su desempeño, ya que dejó en alto la provincia de Jujuy yendo a capacitarse en la cuna del taekwondo, de la mano del hijo del creador del General Choi Hong Hi, el gran maestro Choi Jung Hwa.

"Me siento honrado de haber podido representar al país y a todos mis alumnos. La Quiaca dijo presente en Corea. Estoy feliz también por haber participar en la cena de aniversario cerca de grandes exponentes de todo el mundo", dijo el responsable del Instituto Yom Chi.

"Además de tener la posibilidad de conocer el contiene asiático traer a la región nuevos conocimientos que le permitan mejor desarrollo de este deporte en los practicantes", concluyó.

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