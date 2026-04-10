Boca recordó a Miguel Ángel Russo

"Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos. Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días", fue el mensaje que publicó Boca en sus plataformas digitales por el aniversario del nacimiento de uno de los directores técnicos más importantes de su historia.

"Te extrañamos todos los días": el emotivo saludo de Boca a Miguel Ángel Russo por su cumpleaños.

Russo murió el pasado 8 de octubre cuando todavía era director técnico de Boca, después de una lucha contra una dura enfermedad, por lo que generó conmoción a nivel mundial. "Miguelo" tuvo tres periodos como DT de Boca.