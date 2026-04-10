14°
10 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Turismo en Jujuy
La opinión
Premio Aena
Espacios culturales
Libertad Demitrópulos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Entre Jujuy y Chipre
Telekino
Saber y hacer
Turismo en Jujuy
La opinión
Premio Aena
Espacios culturales
Libertad Demitrópulos
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Entre Jujuy y Chipre
Telekino
Saber y hacer

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Boca recordó a Miguel Ángel Russo

Las cuentas oficiales de Boca realizaron un emotivo posteo en homenaje al extécnico Miguel Ángel Russo, quien murió en octubre del año pasado y que ayer hubiese cumplido 70 años.

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00

"Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos. Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días", fue el mensaje que publicó Boca en sus plataformas digitales por el aniversario del nacimiento de uno de los directores técnicos más importantes de su historia.

"Te extrañamos todos los días": el emotivo saludo de Boca a Miguel Ángel Russo por su cumpleaños.

Russo murió el pasado 8 de octubre cuando todavía era director técnico de Boca, después de una lucha contra una dura enfermedad, por lo que generó conmoción a nivel mundial. "Miguelo" tuvo tres periodos como DT de Boca.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD