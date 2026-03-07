Poupeau asumirá en la presidencia de Belgrano

A contrarreloj trabaja General Belgrano, que participará de la temporada 2026 de la Liga Jujeña de Fútbol. Tras la renuncia de Diego Genorazzo como máxima autoridad y de otros 10 directivos, quien tomará las riendas del club será Marcelo Poupeau.

Claudia Zumbaño, fiel directiva de "La Villa" el contó a El Tribuno de Jujuy que "armamos una Comisión Reorganizadora, sabiendo que fue más de la mitad de la Comisión Directiva que renunció, se arma con personas nuevas y el lunes la presento todo en Fiscalía de Estado. Como no sabía que iba a pasar con el club, se pensó en una licencia deportiva, pero ahora confirmo que Belgrano participará en el torneo de la Liga Jujeña. Ya se sacará un comunicado para la vuelta a los entrenamientos en todas las categorías", agregando que "Marcelo Poupeau estará al frente del club como presidente. En abril estaría asumiendo, se presentará los papeles en Fiscalía, tengo que sacar la publicación en el periódico, hacer la asamblea donde se designará con los 4 socios (José Jerez -secretario-, Claudia Zumbaño -tesorera-, Fabián Villalba -tesorero- y Federico Martínez -tercer vocal titular- que quedamos. Él es la única persona que se apareció para hacerse cargo, del barrio nadie se aparece, ni quiere hacerse cargo".

Allí resaltó que "tiene muchas ganas de trabajar, viene con el objetivo de conformar un club social. Tenemos una pequeña sede en la calle Storni donde se darán clases para los chicos. Se apunta a un club formativo".

Luego recordó que "Diego Genorazzo venía presidiendo el club pero se acercaron y dijeron que por problemas personales no podían seguir. Afirmando que era una decisión que estaba tomada, hablé con ellos para ver si había una posibilidad de seguir hasta fin de año porque tenían mandato hasta el 23 de mayo de 2027", acotando que "fue un golpazo porque hasta los mismo chicos del club no sabían que era lo que iba a pasar, si íbamos a continuar, todo sobre la hora porque ya está previsto arrancar el torneo el 20 de marzo. Ahora tenemos que buscar DTs en todas las categorías y se hace cuesta arriba lo económico porque nosotros no cobramos cuotas a los chicos, pero Poupeau llegó con buenas propuestas de trabajo, una cabeza diferente para trabajar en conjunto. Veníamos bien sin deudas", selló.