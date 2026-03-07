Luján se respalda en mediación deportiva

El presidente del Club Deportivo Luján, Hugo Peñaloza, mantuvo una reunión de trabajo con Marta Alejo, en representación de la Secretaría de Justicia de la Provincia, con el objetivo de comenzar a articular acciones vinculadas a la continuidad del espacio de mediación deportiva dentro de la institución. La iniciativa se enmarca en el programa institucional "No te olvides que viniste a jugar", una propuesta del club orientada a fortalecer la convivencia, el respeto y los valores dentro de la práctica deportiva, entre otros.

Durante el encuentro se dialogó sobre la importancia de continuar y sostener este espacio con herramientas que permitan abordar y prevenir conflictos que puedan surgir en el ámbito deportivo, ya sea entre profesores y deportistas, entre los propios chicos o entre familias y entrenadores, promoviendo siempre el diálogo y la resolución institucional de las situaciones.

En una primera etapa, el trabajo contemplará la realización de encuentros con entrenadores, padres y madres, y posteriormente con las y los deportistas, con el objetivo de generar conciencia y brindar herramientas que permitan fortalecer una convivencia saludable dentro del club.

Asimismo, se confirmó que autoridades del organismo provincial estarán presentes el próximo 16 de marzo, en el marco del acto de inauguración de la oficina del Departamento Psicosocial del Club.

De esta manera, el Club Deportivo Luján continúa consolidando políticas institucionales.