Fabiana Menacho y un balance positivo de su gestión

En San Salvador y San Pedro de Jujuy se encuentran en plena construcción nuevas canchas sintéticas.

Fabiana Menacho cumplió un ciclo como presidente de la Asociación Jujeña de Hockey y decidió tomarse un descanso. "Todas las renovaciones son buenas para las instituciones, estuve durante dos períodos y el balance fue positivo", apuntó.

La ahora exdirectiva habló con El Tribuno de Jujuy "dejamos una asociación ordenada, la habíamos recibido prácticamente vacía, tanto en materiales como administrativamente, por lo que pusimos orden ahí, quedó bien ordenada en papeles, en fiscalía de estado, con material para los seleccionados, contenta con eso".

En cuanto a trabajo "se hicieron muchas cosas, articulamos con algunos municipios que se involucraron con la asociación y se encuentran en plena construcción de dos, tres canchas próximas a inaugurar, siempre se apuntó al semillero, a algunos clubes les faltó un poco desde la formación de las categoría inferiores, pero está claro que es importante apuntar para crecer desde ahí, porque con las categorías superiores no se hace mucho más que darles competencias porque muchos están en quinto año del secundario y se van a estudiar afuera", precisó.

Agregó que "competimos todos los años con los seleccionados, un año partamos con los caballeros por la falta de convocatoria y compromiso de los jugadores, logramos ascensos, descendimos, pero todo es parte del crecimiento y de darse cuenta de la realidad que estamos con el deporte en general en nuestra provincia, muchas veces creemos que somos 'leonas' y salimos afuera, y nos damos con la triste realidad que debemos seguir trabajando con el crecimiento", opinó añadiendo "se trabajó mucho con el sub 14 y sub 16 en damas".

SIGUE CRECIENDO | LA DISCIPLINA EN LA PROVINCIA.

Para un crecimiento, siempre es fundamental las capacitaciones, "cuando comenzamos con la primera gestión apostamos a capacitaciones fuertes y tuvimos la visita de Irene Presenqui, el año pasado fue destacada como la mejor árbitro femenino del mundo, la tuvimos en Jujuy gracias a nuestra gestión, después capacitaciones de la Confederación Argentina de Hockey, de mesa de control, exigir a los entrenadores que se capaciten con la Confederación para levantar el nivel de los entrenadores y tener más entrenadores en la provincia que hoy lo tenemos", subrayó Fabiana Menacho.

Sin dudas "seguro quedaron cosas pendientes, pero fueron mucho más las cosas buenas que se lograron", puntualizó la extitular de la Asociación Jujeña de Hockey que por ahora se tomará un descanso "estamos a disposición de la nueva comisión para guiarlos", culminó.