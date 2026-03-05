Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado como DT

Eduardo "Chacho" Coudet fue presentado como el nuevo director técnico de River, luego de la salida de Marcelo Gallardo.

La presentación inició en la mañana de ayer alrededor de las 11.45 en el Salón Auditorio del estadio "Monumental". Luego, el nuevo entrenador de River dirigió su primer entrenamiento en horas de la tarde.

El flamante director técnico de River, Eduardo "Chacho" Coudet, adelantó que "empieza un lindo camino juntos".

Durante la conferencia de prensa que dio en su presentación en el cargo, Coudet confesó estar "muy contento de que se haya dado esta situación".

El exentrenador de Rosario Central y realizó una clara advertencia en la conferencia de prensa: "No vine a un cumpleaños".

El "Chacho" que llega luego de desvincularse del Alavés de España, reconoció que está "muy contento de que se haya dado esta situación. Ahora simplemente hay que empezar a trabajar", e hizo énfasis en que "no vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil".

El director técnico, reveló durante su presentación que habló con su antecesor, Marcelo Gallardo. Durante la conferencia de prensa, Coudet reconoció que "no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador en la historia del club".

En tanto, El presidente de River, Stefano Di Carlo, aseguró que el nuevo director técnico de River, Eduardo "Chacho" Coudet, "es el mejor para este momento".

Durante la conferencia de prensa en la que se presentó al flamante entrenador del "millonario", Di Carlo detalló que "fue una decisión que tomamos con mucha alegría y enorme convicción junto con Enzo Frahcescoli".

Asimismo, el mánager de River, el uruguayo Enzo Francescoli, se mostró optimista con la llegada de Eduardo Coudet como nuevo director técnico y aseguró que "nos va a devolver muchos momentos importantes".

Durante la presentación del "Chacho", Francescoli aclaró que "fue una decisión consensuada por la directiva", y le pidió al hincha de River "que siga creyendo en nosotros porque el club va a recuperar el rumbo que merece".