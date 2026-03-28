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Deportes

Mañana San Pedro recibe la 2º fecha

Desde las 8.30 en "Tierra Brava" en todas las categorías.

Sabado, 28 de marzo de 2026 00:00

Mañana desde las 8.30 se realiza la segunda fecha del provincial de mountain bike en el circuito "Tierra Brava" en la ciudad de San Pedro de Jujuy. La fiscalización estará a cargo del Club Jujeño y contará con el acompañamiento del municipio local.

Se esperan más de 120 bikers de distintos puntos de la provincia, como así también la vecina ciudad de Salta que como siempre, se suman al certamen jujeño atendiendo el nivel de los circuitos y de competencia.

Hasta las 10 se realizarán las acreditaciones para luego dar paso a las mangas de los infantiles que tendrán un prime por la zona. A las 11, será el turno de la segunda manga para las categorías damas elite, damas B, damas C, damas promocionales, infantiles B, menores, cadetes, master D, promocionales A y D.

 

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