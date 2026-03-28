"Hay que saber escuchar"

"Nosotras -Las Leonas- teníamos un equipo con personalidades muy fuertes, Lucha Aymar, Mariana González Oliva, Mechi Margalot, Cecilia Rognoni, Vanina Oneto, Mariela Antoniska... cualquiera podía ser capitana, más allá de que me votaron a mí. Pero yo no podía decirle a ninguna de ellas que no hable, tuve que ser inteligente, y escuchar. Yo no era la dueña de un equipo, yo era capitana de un grupo. Y tenía que sacarle lo mejor a cada una y hubiese sido la primera en dar un paso al costado si no lo hubiese logrado", recordó.

"Magui" cuando tenía 7 años la llevaron sus papás a Belgrano Athletic, y en esa época, además de hóckey, jugaba al tenis, al cricket, a cualquier cosa. Pero al hóckey no lo cambiaba por nada. Hace no mucho tiempo, dejó las canchas. Hoy sigue entrenando "como si saliera a jugar. Lo llevo adentro, no existe otra manera de hacerlo".

Su historia de 16 años vistiendo la camiseta de la Selección Argentina de hockey sobre césped. Debutó en el seleccionado junior en 1992 ("jamás voy a olvidar el día que vestí la celeste y blanca por primera vez") y se retiró en 2008, después de volver a subir al podio en los Juegos Olímpicos de Beijing.

Antes, en el medio y después, también trabajó, estudió y se recibió de Licenciada en Nutrición, se casó, tuvo tres hijos, hace surf y esquí, dejó la nutrición y empezó a trabajar como periodista deportiva, es comentarista en TNT Sports, hace radio todas las mañanas en la Rock&Pop. Mujer que deja huella a donde pisa. "El líder tiene que entender la misión de cada uno, transmitirla y hacer sentir a todas importantes", afirmó.