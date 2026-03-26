Lavalle pegó en la ida y de local venció 1-0 a Malvinas

Con ventaja para la vuelta. General Lavalle ayer derrotó 1 a 0 a Malvinas en un atractivo partido disputado en el estadio "Líbero Brabo" en el duelo válido por la primera fase de la Copa Jujuy. El entrenador del "general" dio en la tecla cuando reemplazó a Palenque, de irregular partido, para que ingresará Flores por la banda izquierda que en definitiva fue quién en unas de sus primeras pelotas tocadas, metió un centro preciso al área para que detrás de todos ingresara Alejandro Zequeiros para meter el frentazo y dejar en falso la estirada de Paz bajo los tres palos. Esa jugada terminó en desahogo para los del barrio Mariano Moreno que con esa diferencia en un partido complicado ante los "héroes" pudo sacar diferencia para disputar la revancha la próxima semana.

Con mucho estudio de ambos clubes, los primeros minutos se jugaron lejos del arco. Recién a los 10' insinuó Lavalle con Zapana que recibió de espaldas y giró para sacar un zurdazo que se fue cerca del segundo palo de Paz. Después la respuesta fue de Sanguezo en Malvinas que metió un centro que se fue cerrando y dejó a todos expectantes por si ingresaba la bocha.

Antes del cierre de esa etapa y cuando las jugadas eran aisladas un potente remate de Palenque exigió al golero de los "héroes" para evitar la caída antes de irse al descanso.

La segunda mitad empezó en pardas y eso hacia pensar que la intensidad iba a relucir. Y así fue porque en la primera contra de Malvinas lo tuvo Quipildor en un mano a mano pero le achicó muy bien la intención el golero Bautista, de gran actuación. Con otra actitud, el "general" buscó a Zapana como referencia en el ataque y cuando pudo probó desde lejos pero encontró siempre bien ubicado al guardametas visitante.

Pasado el cuarto de hora hubo algunas variantes y le dieron mayor rédito a Lavalle porque la combinación entre el ingresado Flores y la finalización de Zequeiros le dio el gol a Lavalle que terminó sorprendiendo a los dirigidos por Gustavo Coronel.

La reacción fue inmediata, aunque tarde, pero al fin despertó por la desventaja y ahí Rivero reventó el travesaño con un cabezazo y luego encontró en off side a Cardozo. Y como si eso fuera poco sobre los 33' Sanguezo vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a los "héroes" con 10 hombres. De ahí en más todo se le hizo cuesta arriba a Malvinas que entró en desesperación y busco llegar con bochazos al área.

Lavalle cuidó el resultado y se afirmó en el fondo con gente fresca pero también pudo liquidarlo en la agonía cuando una pelota cruzada para el ingresado Fonseca se apuró y definió por arriba del parante. Esa chance pudo sentenciar el duelo, pero la serie quedó abierta y aún se deben completar los últimos 90'.