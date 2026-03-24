Van llegando al país los jugadores de "La Scaloneta

Los jugadores de la Selección Argentina empiezan a llegar al país, para comenzar la preparación de cara a los amistosos frente a Mauritania y Zambia que disputarán en la doble fecha Fifa de marzo.

En su llegada al país, dos de los jugadores que hablaron con la prensa fueron los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Mac Allister se refirió al hecho de jugar con Messi y reconoció que "siempre es lindo jugar con él", y se lamentó por la cancelación de la Finalissima ante España: "Es una lástima, era un lindo partido. Creo que los partidos se ganan en la cancha, somos jugadores y queremos jugar".

Además, confesó que no vio nada sobre los rivales de la Selección Argentina en el Mundial porque "estoy enfocado en lo que está pasando en el Liverpool".

Fernández, por su parte, también expresó su tristeza por no disputar la Finalissima: "Me hubiese encantado jugarla. Ahora a disfrutar con los compañeros".

Además, subrayó que "tratamos de tomar responsabilidad con el rival que sea y jugar lo mejor posible".

Otro de los jugadores que frenó para hablar con la prensa fue el defensor Nicolás Otamendi, quien reveló que finalizará su etapa en la Selección argentina después del Mundial: "Es un hecho".

Con respecto a la Finalissima, dijo: "Todo lo que sea un trofeo, y más para nuestro país, es algo lindo. Es una lástima que no se dio, pero nos quedan dos amistosos".

De urgencia

Leonardo Balerdi, defensor de la Selección argentina, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta. Por otro lado, Gonzalo Montiel también es baja para los dos enfrentamientos.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

"El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta", se detalló en el comunicado.

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos.