Manchester City ganó 2-0 y logró la Copa de la Liga

Manchester City le ganó 2-0 al Arsenal y se quedó con el título en la Copa de la Liga de Inglaterra por novena ocasión en su historia. Los dos goles de los "ciudadanos" los hizo el defensor inglés Nico O'Reilly, ambos en el complemento. Fue el número 40 para el DT de los citizens, Pep Guardiola, en sus 17 años de carrera, lo que pone bajo amenaza la marca histórica de Sir Alex Ferguson, que llegó a 49 en 39 años en Manchester United.

Luego de un parejo primer tiempo que terminaría sin goles, los "citizens" pudieron comenzar a inclinar la balanza a su favor a la hora de juego, cuando O'Reilly solo tuvo que empujarla en el área chica después de un gravísimo error del arquero rival, el español Kepa Arrizabalaga.

El segundo y definitivo gol del encuentro llegaría solo cuatro minutos después, a los 19 del complemento, cuando O'Reilly convirtió su segunda anotación del día después de imponerse en las alturas gracias a un gran centro del lateral portugués Matheus Nunes.

Pese a tener muy buenas situaciones, el Arsenal no pudo ni siquiera anotar el descuento, por lo que el encuentro que se llevó a cabo en el mítico Estadio de Wembley finalizó 2-0 para el Manchester City.

Este fue el noveno título del City en la Copa de la Liga, luego de los conseguidos en 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021. De esta manera, los dirigidos por el español Pep Guardiola quedaron a solo uno del máximo ganador en la historia de esta competición, que es el Liverpool.

En su camino a la final, el Manchester City había eliminado al Huddersfield Town (2-0), el Swansea (3-1), al Brentford (2-0) y al Newcastle (5-1 en el global). El Arsenal, por su parte, derrotó 2-0 al Port Vale en la tercera ronda, 2-0 al Brighton en octavos de final, 8-7 por penales al Crystal Palace en cuartos de final y 4-2 en el global al Chelsea en las semis.

Este título también podría ser una inyección anímica para el Manchester City, que es el escolta justamente del Arsenal en la Premier League, donde solo quedan siete fechas para conocer al nuevo campeón.

Fue el 19° título para Guardiola en el City y el 40° en su carrera. No levantaba este trofeo desde la temporada 2020-21, cuando venció por 1-0 al Tottenham. En la Premier, el Arsenal es líder en soledad con 70 puntos, nueve más que el City, escolta con 61. Luego de la fecha Fifa, restará por verse esa definición de la liga, una que los Citizens -adeudan un partido-, con Guardiola, consiguieron seis veces.

Con gol de Messi, Inter Miami derrotó 3 a 2 a New York City

CON GOL DE MESSI | LAS “GARZAS” SE RECUPERARON TRAS COPA DE CONCACAF.

Inter Miami le ganó en un intenso partido 3-2 como visitante al New York City por la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos, con un gol del astro argentino Lionel Messi. Además de Messi, para el Inter Miami también convirtieron el defensor argentino Gonzalo Luján y el brasilero Micael, mientras que para el New York City habían anotado los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.

El Inter Miami se puso en ventaja rápidamente, ya que a los tres minutos del primer tiempo abrió el marcador a través de Luján, quien definió rápidamente tras encontrarse con un rebote en el área rival.

Sin embargo, parecía que las cosas se iban a complicar para el Inter Miami, ya que el equipo oponente empató primero con un buen tiro libre de Fernández Mercau, mientras que en el inicio del complemento Ojeda dio vuelta la historia tras definir muy bien luego de ser asistido por Maximiliano Moralez.

Finalmente, el Inter Miami pudo revertir la historia para quedarse con el triunfo. El 2-2 lo hizo Messi a la hora de juego con un tiro libre que entró gracias a un rebote que descolocó al arquero rival y el 3-2 definitivo llegó de la mano de Micael a los 29 del complemento, con un muy buen cabezazo.

Gracias a esta victoria, que le permitió al Inter Miami reponerse luego de la dura eliminación en la Copa de Campeones Concacaf, las "garzas" se colocaron terceras en la Conferencia Este con 10 puntos.

A horas de reencontrarse con la Selección Argentina para disputar la doble fecha de amistosos de marzo, Lionel Messi marcó el gol 901 de su carrera. El capitán del Inter Miami estiró la cifra ante NYC en la MLS. Ahora quedó a 64 goles de igualar la marca de Cristiano Ronaldo, quien ostenta 965 en lo que va de su carrera.

El Barcelona ayer festejó con lo justo

BARCELONA | LE GANÓ A RAYO VALLECANO Y SE MANTIENE PUNTERO.

El Barcelona le ganó 1-0 como local al Rayo Vallecano, por la vigésimo novena fecha de LaLiga de España, y dio un paso clave en su búsqueda del bicampeonato. El autor del único gol del encuentro fue el defensor uruguayo Ronald Araújo, quien poco a poco vuelve a ganar relevancia en el "culé".

El tanto de Araújo llegó a los 24' del primer tiempo, quien aprovechó la floja salida del arquero rival en un córner para cabecear. Este fue el quinto triunfo consecutivo para el Barcelona en LaLiga, donde lidera con 73 puntos y le saca 4 a su escolta, que es el Real Madrid con 69 unidades, ayer le ganó 3 a 2 a Atlético Madrid donde el volante argentino, Giuliano Simeone, tuvo un tremendo partido con asistencia y una sorprendente doble salvada en la línea

En otro de los partidos que se disputó ayer, el Alavés protagonizó una de las mejores remontadas de los últimos tiempos en el campeonato español para darle vuelta un 3-0 al Celta de Vigo e imponerse 4-3 en condición de visitante.