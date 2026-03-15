Comenzó el Anual con triunfo 3 a 2 de Arrieta

Se puso en marcha el Torneo Anual "Matías Alfonso" de la Liga Regional Jujeña de Fútbol en 1° División y Sub-18 que está dividido en Zona A, B y C. Ayer por la fecha 1 en la Zona A el viernes en el estadio "Ángel Lamas" Herminio Arrieta se impuso por 3 a 2 a Deportivo Peñarol.

Por el mismo grupo hoy continuará la instancia pero en la cancha de Defensores de Fraile Pintado, a las 14.15 en Sub-18 jugarán los "tomateros" vs. San Francisco Bancario y a las 16.15 lo harán en 1° División.

Mientras que por la Zona B esta tarde en la cancha de Mitre de Calilegua, a las 14.15 en Sub 18 se enfrentarán Mitre de Calilegua vs. Unión Calilegua y a las 16.15 en 1° División. Del mismo modo en el "Ángel Lamas" a las 14.15 en Sub-18 se toparán Sportivo Alberdi vs. Defensores de Yuto y a las 16.15 en 1° División.

Así también en Zona C hoy en el Complejo Municipal de Caimancito, a las 14.15 en Sub-18 Sportivo Leach vs. Cultural Las Yungas y a las 16.15 en 1° División. En tanto que en el Complejo El Talar, a las 14.15 en Sub-18 Atlético El Talar vs. Municipal Vinalito y a las 16.15 en 1° División.

Además se realizó la reunión del Consejo del Fútbol Femenina. En la cual se trataron temas como la confirmación de equipos y definir el inicio del Campeonato de Primera División y Reserva División. El mismo estaría arrancando en el mes de abril.

Por otra parte quedaron definidos los cruces de Copa Jujuy. Salvó un encuentro que quedó en confirmar. Los mismos iniciarán el 21 de marzo con los encuentros de ida y el 29 se jugaría la vuelta. Los cruces son los siguientes: en cancha de Mitre de Calilegua, Mitre de Calilegua vs Fraile Pintado; en cancha de Unión Calilegua, Unión Calilegua vs Sportivo Alberdi; en cancha de Sportivo Alberdi, Central Norte vs San Francisco Bancario y Defensores de Yuto vs Social y Deportivo Peñarol (a confirmar).

Las capacitaciones de árbitros los miércoles a las 19 en la Liga.