Interesantes propuestas de formación deportiva

La Unión Argentina de Rugby abrió sus capacitaciones para este ciclo 2026.

Una propuesta de formación pensada para quienes cumplen un rol fundamental en el crecimiento y profesionalización del rugby.

Hay varios cursos disponibles: Asistente de Entrenador de Rugby de Alto Rendimiento; Asistente de Preparación Física en Rugby de Alto Rendimiento; Asistente de Kinesiología en Rugby de Alto Rendimiento

Las capacitaciones se dictarán de manera presencial en las academías AR de la UAR. Cada cur-so cuenta con certificación oficial y una carga horaria intensiva orientada al desarrollo de herramientas prácticas y metodológicas.

Inscripciones: del 02/02 al 18/02/2026. Iniciará el 2 de marzo de 2026. La postulación es mediante envío de CV a los correos correspondientes a cada curso.

Por otro lado pero siguiendo con la capacitación permanente del mundo de la "ovalada" se informa a jugadores, entrenadores y árbitros que ya se encuentran habilitados los cursos obligato-rios establecidos por la Unión Argentina de Rugby. La formación continua es fundamental para el desarrollo del juego y el cuidado de todos los participantes.

La modalidad de cursado es virtual, a través de la plataforma Conecta. Acceso: https://conecta. rugby/login.