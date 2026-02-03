Jujuy podría albergar un Ironman el próximo año

Con un balance positivo, se vivió el cierre de la primera edición del Campeonato Regional del NOA de Triatlón en la zona del dique La Ciénaga. Hubo un importante trabajo articulado y a los ojos de Martín Anton, Gerente de la marca Ironman en Argentina fue fundamental para pensar en una fecha en Jujuy en el futuro.

Las sensaciones para el directivo fueron muy buenas, sobre todo porque fue su primera vez en Jujuy "es la primera vez que la provincia organiza un triatlón con distancia sprint con el impulso que parece, ya vienen llevando la tarea de hace años", expresó.

Anton valoró la cantidad de competidores de todo el NOA "hubo un gran acompañamiento, una gran cantidad de atletas y de postas, como decíamos en la charla técnica, una gran cantidad de debutantes, eso es muy bueno, gente que apuesta al deporte, apoya al desarrollo del deporte como lo hace el Gobierno de la provincia de Jujuy a través de la Secretaría de Deportes", opinó.

Y aprovechando su estadía en la provincia, comenzó a visualizar posibles escenarios para albergar un Ironman "estuvimos haciendo un relevamiento de todo, del dique La Ciénaga, de la ruta, del circuito de pedestrismo, de los diversos lugares turísticos que podemos mostrar al mundo de Jujuy, articulando con la Secretaría de Turismo, Secretaría de Deportes, creo que tenemos un muy lindo proyecto para poder presentar a Ironman Global, porque creo que reúne las condiciones para que en el 2027 podamos tener la franquicia en Jujuy", remarcó.

Anton anunció que "sería un proyecto para un 51/50, es la cantidad de kilómetros de la prueba, 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo".

El recibimiento y las atenciones que el titular de Ironman Argentina recibió en Jujuy le marcaron que en caso de concretar una competencia de estas características que ya son de índole internacional, los atletas van a encontrar "afecto, calor humano, recepción total de los jujeños, eso hace que uno apuesta y pueda presentar porque el turista que vea en el mudo y quiera vivir Jujuy se va a llevar un muy grato recuerdo", concluyó Martín Anton.

Un trabajo de muchos

Para el exitoso desarrollo de la última fecha del triatlón del NOA en Jujuy, hubo un importante trabajo articulado, desde la Secretaría de Deportes de la provincia con todo su equipo, pasando por diversas área del Gobierno como ser Ministerio de Salud, Same, Policía, Vial, Lacustre, Bomberos, Municipalidad de El Carmen y toda su estructura, y la Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques.