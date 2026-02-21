Presentaron la 2º edición de Copa de Campeones

El 7 de marzo se pone en marcha la segunda edición de la Copa de Campeones "Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy". La presentación oficial se realizó en instalaciones del Caja, Centro de Arte Joven Andino.

La competencia contará con los campeones de la temporada 2025 de las seis ligas afiliadas a la Federación Jujeña de Fútbol, la Jujeña, Puneña, Quebradeña, del Ramal, Regional y Departamental respectivamente, en la categoría sub 14 y sub 16.

Durante el lanzamiento, estuvo presente Normando Álvarez García, Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Luis Calvetti, Secretario de Deportes, Leandro Calvetti, Director de Deporte Infantojuvenil, el presidente de la Liga Puneña Félix Alderete, Daniel Fin, Presidente de la Liga Jujeña, el presidente de la Liga Regional Jujeña de Fútbol Marcelo Blanco, el vicepresidente de la Liga Quebradeña Roberto Chocobar, directivos de los clubes.

Luis Calvetti remarcó que el certamen se juega "en una edad muy precisa y estratégica, el año pasado fue la primera edición con un gran éxito y queremos repetirlo este año".

El Secretario de Deportes ponderó la importante presencia de los dirigentes de todas las ligas de la provincia "seguimos reivindicando todas las políticas federales, por eso agradezco a todos los presidentes de las ligas afiliadas a la federación que estuvieron acompañando, eso habla de la sinergia que se da entre el Gobierno de la provincia, los clubes y las ligas", subrayó agregando que "es fundamental el constante apoyo de nuestro Gobernador Carlos Sadir".

Por su parte, Leandro Calvetti, destacó que el torneo se encuentra en su etapa final de organización, comienza el 7 de marzo con horarios y sedes a definir junto a los presidentes de cada institución, considerando la disponibilidad de los predios y el calendario de actividades.

En cuanto al formato, los equipos se dividen en dos zonas, A y B, de tres clubes cada una, jugarán todos contra todos por puntos siendo los primeros de cada grupo los que van a acceder a la final para dirimir el título de campeón.

El formato prevé la agrupación regional de los conjuntos para optimizar traslados y garantizar una logística eficiente, atendiendo a la amplitud geográfica de la provincia.