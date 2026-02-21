Gimnasia concentra a la espera de Chacarita

Hoy temprano parte rumbo a Buenos Aires el plantel de Gimnasia y Esgrima para quedar concentrados a la espera del duelo de mañana ante Chacarita por la segunda fecha de la Primera Nacional desde las 17. Ayer hubo ensayo formal de fútbol en "Papel NOA" pero no definió el equipo.

Además del "lobo", mañana habrá siete partidos más correspondiente a la zona A como la zona B respectivamente.

Más que conforme hasta el momento el técnico "albiceleste", Hernán Pellerano, con lo observado en los dos primeros partidos, por la Copa Argentina y el debut en el torneo de ascenso, por eso remarcó que "manteniendo nuestra identidad, tenemos muchas chances de ganar en cualquier cancha".

Pero la de mañana será una buena prueba de fuego, ya que será el primer partido de visitante por el torneo, ante un rival de mucha historia que de local se hace fuerte, y que tiene en la conducción a Matías Módolo, un técnico que conoce al plantel "lobo", sabe de las características de cada uno de los jugadores.

Pero "Pelle" dejó en claro que "estamos preparados para todo", ya que "durante la semana se hizo un muy buen trabajo, están todos en óptimas condiciones físicas para ser de la partida, por lo estamos evaluando para poner a los que estén al ciento por ciento en el partido ante Chacarita".

Además, manifestó estar consciente de que "enfrentaremos a un rival duro por su historia", y destacó que Gimnasia "se está preparando de la mejor manera para seguir creciendo".

En este sentido, resaltó que el elenco albiceleste "está para seguir mejorando", analizando que "todos queremos ascender, pero eso aún está lejos", por lo que "vamos paso a paso para sostener el funcionamiento".

Puntualizó que "el trabajo de la semana se refleja en los partidos" y, a la luz de los marcadores favorables, "continuaremos por este camino con humildad y, sobre todo, valentía para imponer nuestra idea de juego".

Pellerano concluyó agradeciendo a los hinchas "por el apoyo recibido en este tiempo", poniendo el foco en que su equipo se siente "acompañado en todo momento, ya sea de local o de visitante", así que doblarán los esfuerzos "para traer un buen resultado".

Diez partidos para hoy

Con diez partidos, arranca la segunda fecha de la Primera Nacional en la jornada de hoy. A partir de las 17 juegan Acassuso con Racing de Córdoba, Nueva Chicago frente a Tristán Suárez y Almagro será local ante San Martín de Tucumán.

A las 19 juegan Ferro Carril Oeste con San Miguel y Deportivo Madryn con Deportivo Morón.

A las 20, San Martín de San Juan recibe a Güemes, Deportivo Maipú con Rafaela, Patronato en Paraná se cruza con Gimnasia y Tiro de Salta y Quilmes con Midland.

A las 21 completan Chaco For Ever con San Telmo.